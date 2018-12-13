До слез... Фотограф сотворила настоящее чудо для детей, которые проведут Рождество в палате
С помощью фотошопа Карен Элсоп переносит маленьких пациентов словно в другой мир, где они абсолютно здоровы, пишет Лайф.
Фотограф и цифровой художник из Австралии сотворила настоящее рождественское чудо для детей, которые проведут этот праздник в стенах больницы.
Карен Элсоп сделала так, чтобы маленькие пациенты перенеслись из больничной палаты в новогоднюю сказку с помощью Photoshop.
Идея праздничных фотосессий появилась у художницы еще в 2016 году, когда мать больной девочки попросила сделать для нее что-то особенное.
С тех пор прошло два года, и команда Карен заметно увеличилась — к ней на помощь пришли сотни фотографов со всего мира... Ведь только на создание одной фотографии в среднем уходит 20 часов.
В итоге более 200 детей получили праздничные портреты, а также провели время вместе с Санта-Клаусом.