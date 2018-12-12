Ср, 12.12.2018
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  • Плохие вести! Джиган в эту пятницу в Таллинн не приедет

Плохие вести! Джиган в эту пятницу в Таллинн не приедет

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ДЖИГАН

ФОТО: Кирилл Сафронов

Сегодня стало известно о том, что запланированный на эту пятницу концерт Джигана в ночном клубе CatHouse, не состоится. 

Организаторы уверяют, что им пришлось перенести концерт на новую дату по многочисленным просьбам, именно на 8 марта - Женский день. 

Если кому-то новая дате не подходит, то можете вернуть билеты организаторам или поменять на их другое мероприятие!

Подробности - www.mjproduction.ee или по телефону: +372 5844 1398.

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