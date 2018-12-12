Плохие вести! Джиган в эту пятницу в Таллинн не приедет
12 декабря 2018, 11:47
Сегодня стало известно о том, что запланированный на эту пятницу концерт Джигана в ночном клубе CatHouse, не состоится.
Организаторы уверяют, что им пришлось перенести концерт на новую дату по многочисленным просьбам, именно на 8 марта - Женский день.
Если кому-то новая дате не подходит, то можете вернуть билеты организаторам или поменять на их другое мероприятие!
Подробности - www.mjproduction.ee или по телефону: +372 5844 1398.