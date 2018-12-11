Сергей Шнуров появился на обложке журнала Playboy

После того, как Сергей Шнуров развелся с женой Матильдой, его имя стало упоминаться в прессе намного чаще, нежели это было в прошлом. 45-летний артист недолго переживал разрыв — он уже успел жениться вновь. Новой избранницей Шнурова стала дочь бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании, 27-летняя Ольга Абрамова.

Самого певца совершенно не смущает тот факт, что он достаточно быстро вступил в новый брак после развода. По его словам, он очень любит свадьбы и новые впечатления. Именно поэтому многие считают Сергея ловеласом. Недаром Шнуров украсил собой обложку мужского издания Playboy и выступил в нем в качестве приглашенного редактора.

«Легендарный мужской журнал Playboy представляет специальный коллекционный выпуск How to be a Playboy — гид по мужскому стилю жизни. Приглашенный редактор выпуска Сергей Шнуров рассказывает, что нужно знать, иметь, делать, чтобы стать плейбоем», — написано на официальном аккаунте издания.

Помимо этого, Шнуров принял участие в фотосессии. В ней он предстал перед читателями в образах джентльмена и хулигана. К слову, в последнее время Сергей считается довольно востребованным артистом и может себе позволить принимать или не принимать то или иное предложение по работе.

В этом сезоне он стал наставником популярного проекта «Голос» на Первом канале. Участие фронтмена группы «Ленинград» делает шоу, по мнению многих телезрителей, более ярким и непредсказуемым. Сергей очень искренне относится ко всем участникам «Голоса». Еще на слепых прослушиваниях он предупредил их, что не обещает победы в проекте, при этом подчеркнув, что с ним будет нескучно.

Напомним, коллеги Шнурова по судейской коллегии шоу Ани Лорак, Баста и Константин Меладзе не понимали, как работать с ним, но со временем Сергей очень органично вписался в формат «Голоса». Лорак даже отмечала, что считает певца настоящим мужчиной. Сергей Шнуров делает ставку на талантливых и неординарных ребят.