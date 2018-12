Сергей Шнуров появился на обложке журнала Playboy

«Легендарный мужской журнал Playboy представляет специальный коллекционный выпуск How to be a Playboy — гид по мужскому стилю жизни. Приглашенный редактор выпуска Сергей Шнуров рассказывает, что нужно знать, иметь, делать, чтобы стать плейбоем», — написано на официальном аккаунте издания.