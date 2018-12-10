Ужасные новости! На его концерт в Таллинне продали почти все билеты, но выступление пришлось отменить...

Завтрашний концерта Мишеля Леграна в концертном зале Alexela, на который практически все билеты были распроданы (более 1200), неожиданно отменен.
Маэстро заболел воспалением легких, все декабрьские концерты мирового турне отменены. За последние 20 лет - это второй подобный случай. Маэстро госпитализирован.
Деньги за электронные билеты, приобретенные по интернету через систему Piletilevi, будут возвращены автоматически на банковские счета их покупателей. Купленные в Piletilevi обычные билеты на бумажных носителях необходимо будет вернуть в любой из пунктов продажи Piletilevi. Приобретенные через систему Piletimaailm и в кассе Eesti Kontsert билеты тоже будут выкуплены обратно. Просьба обратиться в кассу Eesti Kontsert по адресу Estonia pst. 4.
Eesti Kontsert приносит извинения за причиненные неудобства!