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  • Ужасные новости! На его концерт в Таллинне продали почти все билеты, но выступление пришлось отменить...

Ужасные новости! На его концерт в Таллинне продали почти все билеты, но выступление пришлось отменить... Деньги за билеты будут возвращены!

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Мишель Легран.

ФОТО: Eesti Kontsert

Завтрашний концерта Мишеля Леграна в концертном зале Alexela, на который практически все билеты были распроданы (более 1200), неожиданно отменен. 

Маэстро заболел воспалением легких, все декабрьские концерты мирового турне отменены. За последние 20 лет - это второй подобный случай. Маэстро госпитализирован. 

Деньги за электронные билеты, приобретенные по интернету через систему Piletilevi, будут возвращены автоматически на банковские счета их покупателей. Купленные в Piletilevi обычные билеты на бумажных носителях необходимо будет вернуть в любой из пунктов продажи Piletilevi. Приобретенные через систему Piletimaailm и в кассе Eesti Kontsert билеты тоже будут выкуплены обратно. Просьба обратиться в кассу Eesti Kontsert по адресу Estonia pst. 4.

Eesti Kontsert приносит извинения за причиненные неудобства! 

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