С короной и в кожаном белье. Бузова предстала перед фанатами в новом образе

Также певица призналась, что на концерте в Москве исполнилось ее желание — прыгнуть со сцены в зал, пишет Лайф.
Телеведущая и певица Ольга Бузова решила поразить своих поклонников на концерте в столице новым ярким образом.
Певица вышла в черном кожаном белье и в короне. В "Инстаграм" Бузова выложила фото, а также видео с выступления и получила множество комплиментов в комментариях.
"Ты прям богиня", "Самая красивая", "Такая невероятная" — писали пользователи о внешнем виде телеведущей.
Также в описании видео с концерта Бузова призналась, что исполнила свою мечту — прыгнула со сцены в зал.
"Я исполнила свое желание. Как же это было круто! Спасибо всем, кто пришёл на моё выступление и бережно меня держал на руках!" — написала певица.
Напомним, после развода с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым Бузова решила посвятить себя карьере, но при этом призналась, что переживает из-за отсутствия любви. Ранее телеведущая также разместила в "Инстаграме" фото в откровенном сценическом костюме.