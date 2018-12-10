С короной и в кожаном белье. Бузова предстала перед фанатами в новом образе

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила поразить своих поклонников на концерте в столице новым ярким образом.

Певица вышла в черном кожаном белье и в короне. В "Инстаграм" Бузова выложила фото, а также видео с выступления и получила множество комплиментов в комментариях.

"Ты прям богиня", "Самая красивая", "Такая невероятная" — писали пользователи о внешнем виде телеведущей.

Также в описании видео с концерта Бузова призналась, что исполнила свою мечту — прыгнула со сцены в зал.

"Я исполнила свое желание. Как же это было круто! Спасибо всем, кто пришёл на моё выступление и бережно меня держал на руках!" — написала певица.