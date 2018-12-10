Пн, 10.12.2018
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  • Фото: Галкин оказался копией деда Пугачевой

Фото: Галкин оказался копией деда Пугачевой

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Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Алла Пугачева опубликовала фотографию своих бабушки и дедушки. Поклонники пришли в восторг от снимка из архива Примадонны.

Алла Пугачева углубилась в воспоминания. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила фотографию ближайших родственников.

"Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова (в девичестве Бухарина) и дед Архип Одегов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее "приглядом" Спасибо ей. Царство небесное вам", – рассказала Пугачева.

Многочисленные подписчики впали в эйфорию. Внимательные зрители сделали вывод, что на бабушку Примадонны похожа ее младшая дочь Елизавета, а на дедушку – молодой муж Максим Галкин и шоумен Дмитрий Нагиев.

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