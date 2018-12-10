Фото: Галкин оказался копией деда Пугачевой

"Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова (в девичестве Бухарина) и дед Архип Одегов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее "приглядом" Спасибо ей. Царство небесное вам", – рассказала Пугачева.