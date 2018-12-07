Пт, 7.12.2018
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  • Жуть... Белла Хадид напугала Сеть своей чрезмерной худобой

Жуть... Белла Хадид напугала Сеть своей чрезмерной худобой ВИДЕО!

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Model Bella Hadid

ФОТО: Stephen Smith / Stephen Smith/Sipa USA

Американская модель Белла Хадид сейчас находится на пике популярности. Недавно 22-летняя Хадид приняла участие в шоу Victoria's Secret 2018, а сейчас продолжает сниматься для самых известных модных изданий, пишет Сегодня.

На странице журнала Love в Instagram появился видеоролик с участием Беллы. На нем девушка в купальнике и причудливом головном уборе позирует перед камерой. Многие пользователи сети в комментариях отметили, что Хадид выглядит чрезмерно худой: "Бедра кошмарно смотрятся, будто болеешь чем то", "Больной вид", "Слишком худа", "Одни кости", "Выглядит так, будто твои бедра вот-вот прорежутся сквозь кожу", "Очень худая, пугающе выглядит".

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