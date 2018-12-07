Жуть... Белла Хадид напугала Сеть своей чрезмерной худобой

На странице журнала Love в Instagram появился видеоролик с участием Беллы. На нем девушка в купальнике и причудливом головном уборе позирует перед камерой. Многие пользователи сети в комментариях отметили, что Хадид выглядит чрезмерно худой: "Бедра кошмарно смотрятся, будто болеешь чем то", "Больной вид", "Слишком худа", "Одни кости", "Выглядит так, будто твои бедра вот-вот прорежутся сквозь кожу", "Очень худая, пугающе выглядит".