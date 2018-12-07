Фото: фанаты ужаснулись при виде обнажившейся Навки

"Моя первая награда в качестве продюсера!!! Всегда страшно и ответственно браться за что-то новое и неизведанное для себя, выходить из зоны комфорта, рисковать и работать, работать и работать на успех, не только свой, но и своего проекта! Но если делать это с любовью, уверенностью, профессионализмом и замечательной командой, то все обязательно получится!!! Поэтому, мне особенно приятно быть лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучший театрализованный проект", т.к. эта награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий!!! Спасибо, дорогие зрители, за такую ответную любовь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась эмоциями Татьяна Навка, опубликовав фотографии с мероприятия на своей страничке в Instagram.