Экстрасенс: у Влада Топалова обнаружится ребенок на стороне

«Чуть позже появится женщина, которая заявит, что у нее от Топалова есть ребенок. Начнутся бесконечные обсуждения в прессе и судебные разбирательства. Женщина начнет требовать усыновление этого ребенка. Все это немного негативно скажется на отношениях внутри семьи. Регина на людях будет держаться очень достойно. Безусловно, эти проблемы не настолько сгустят краски над их семейным очагом. Ситуация нормализуется, так как в итоге все поймут, что это ребенок не Топалова», пишет 7d.org.ua.