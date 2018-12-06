Чт, 6.12.2018
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Экстрасенс: у Влада Топалова обнаружится ребенок на стороне

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Влад Топалов: «Я стану для любимой женщины не только заботливым мужчиной, другом и опорой в жизни, но и деньги зарабатывать буду!»

ФОТО: Станислав Мошков

Ясновидящая Галина Янко рассказала о Регине Тодоренко и Владе Топалове. Как известно, они стали родителями, но Янко утверждает, что впереди их ждут небольшие трудности: 

«Чуть позже появится женщина, которая заявит, что у нее от Топалова есть ребенок. Начнутся бесконечные обсуждения в прессе и судебные разбирательства. Женщина начнет требовать усыновление этого ребенка. Все это немного негативно скажется на отношениях внутри семьи. Регина на людях будет держаться очень достойно. Безусловно, эти проблемы не настолько сгустят краски над их семейным очагом. Ситуация нормализуется, так как в итоге все поймут, что это ребенок не Топалова», пишет 7d.org.ua.

 

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