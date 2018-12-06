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  • Фото: от неузнаваемой Полины Гагариной остались только глаза и губы

Фото: от неузнаваемой Полины Гагариной остались только глаза и губы

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MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 3, 2018: Singer Polina Gagarina at the International Volunteer Forum at the VDNKh exhibition centre. Mikhail Tereshchenko/TASS

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Полина Гагарина не боится экспериментировать. Так, артистка обнародовала фото, на котором предстала в неожиданном виде, чем вызвала недоумение у фанатов.

На суд поклонников Полина Гагарина представила новый снимок, который, вероятно, может стать основой для ее новой афиши.

«Ищем новые формы! Понравилась бы вам такая афиша? Голосуем», – сообщила в подписи к фотографии, опубликованной на официальной страничке в Instagram, певица. На абсолютно белом высветленном фоне крупным планом представлены только глаза и губы Полины.

Интересно, что снимок сделал ее супруг, известный фотограф Дмитрий Исхаков. У себя в аккаунте мастер также опубликовал этот кадр. «Как думаете, хорошая ли афиша из этого получится? Я вот думаю, что очень заметная получилась бы афиша», – рассудил муж Гагариной.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многих смутила композиция снимка, а у некоторых фанатов кадр и вовсе вызвал испуг. А вам нравится?

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