Фото: от неузнаваемой Полины Гагариной остались только глаза и губы

Полина Гагарина не боится экспериментировать. Так, артистка обнародовала фото, на котором предстала в неожиданном виде, чем вызвала недоумение у фанатов.
На суд поклонников Полина Гагарина представила новый снимок, который, вероятно, может стать основой для ее новой афиши.
«Ищем новые формы! Понравилась бы вам такая афиша? Голосуем», – сообщила в подписи к фотографии, опубликованной на официальной страничке в Instagram, певица. На абсолютно белом высветленном фоне крупным планом представлены только глаза и губы Полины.
Интересно, что снимок сделал ее супруг, известный фотограф Дмитрий Исхаков. У себя в аккаунте мастер также опубликовал этот кадр. «Как думаете, хорошая ли афиша из этого получится? Я вот думаю, что очень заметная получилась бы афиша», – рассудил муж Гагариной.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многих смутила композиция снимка, а у некоторых фанатов кадр и вовсе вызвал испуг. А вам нравится?