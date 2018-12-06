Фото: от неузнаваемой Полины Гагариной остались только глаза и губы

На суд поклонников Полина Гагарина представила новый снимок, который, вероятно, может стать основой для ее новой афиши.

«Ищем новые формы! Понравилась бы вам такая афиша? Голосуем», – сообщила в подписи к фотографии, опубликованной на официальной страничке в Instagram, певица. На абсолютно белом высветленном фоне крупным планом представлены только глаза и губы Полины.

Интересно, что снимок сделал ее супруг, известный фотограф Дмитрий Исхаков. У себя в аккаунте мастер также опубликовал этот кадр. «Как думаете, хорошая ли афиша из этого получится? Я вот думаю, что очень заметная получилась бы афиша», – рассудил муж Гагариной.