Гороскоп на 5 декабря: будьте осторожнее на дороге!

Весы

Будьте внимательнее в поездках. Переговоры могут дать неудовлетворительный, двойственный результат, или не дать его вовсе. С массивом сведений, который свалится на вас, будет непросто справиться. Попробуйте по-новому отсортировать идеи и факты, освоить незнакомые ранее методы оценки ситуации и способы ее прогнозирования. В общении с людьми можно столкнуться с обидчивостью, попытками скрыть агрессию, а также с нечестностью. День не подходит для новых соглашений. Знакомства, завязанные в этот день, будут нестабильными, мало предсказуемыми, но очень информативными и познавательными.

Скорпион

Вы сами удивитесь тому, как повернулись ваши дела. К решению финансовых вопросов вы можете прикладывать неоправданно большие усилия, как физические, так и умственные. Чтобы не раздражаться и не суетиться сверх меры, помните, что ситуация нестабильна, и распознать логику ее развития непросто. Пользуйтесь разнообразными шансами, чтобы набрать опыт, обучиться новым методам и принципам ведения бизнеса. Пробуйте разные пути, проталкивая среди массы чужих интересов свои собственные. Возможно, вам даже понравится испытывать острые ощущения. Ваш отдых может быть рискованным или дорогостоящим.

Стрелец

Если вы намерены подключить к решению своих задач других людей, ищите новые методы, яркие аргументы. Вам предстоит произнести зажигательную речь или написать письмо, чтобы убедить их следовать за вами. Изменчивая домашняя обстановка добавит вам забот и пищи для размышлений. Не удивляйтесь, если вам придется взять на себя ответственность, которой вы надеялись избежать. В переговорах вам будет отведена главная, ведущая роль. Чтобы остаться на высоте, сохраняйте хладнокровие перед лицом бытовых проблем, не поддавайтесь сиюминутным колебаниям настроений своих близких.

Козерог

Благодаря неожиданным обстоятельствам, ваши секретные действия выплывут наружу. Останется надеяться, что окружающие так и не поймут истинного смысла того, что им стало известно (и ваша тайна, таким образом, не будет раскрыта). В поездках вы можете стать жертвой чужой рассеянности, забывчивости, хитрости. Для получения разнообразной информации это хорошее время. Но систематизировать ее будет трудно. Выяснение вопросов, которые слишком сильно затрагивают вас, может закончиться внезапным взрывом эмоций. Ваши собеседники, как и вы, могут не говорить всей правды, либо не знать ее.

Водолей

В отношения между вами и вашими единомышленникам может вкрасться недоверие. Его причиной станет финансовый конфликт. Ценность вложенного в общую идею труда (либо ценность самой идеи, вдохновляющей их и вас) подвергнется сомнению. Это неблагоприятный день для проведения денежных операций. Авантюры, провернутые со своим, совместным или чужим имуществом, могут закончиться для вас неожиданно и весьма печально. Наилучшим решением будет эксперимент, смелая попытка в этом направлении, проводимые в строго ограниченных пределах, размерах, на отведенном для этих целей участке.

Рыбы