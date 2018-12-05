Гороскоп на 5 декабря: будьте осторожнее на дороге!

Негативный аспект между Меркурием и Ураном, который приходится на этот день, рекомендует вам проявить максимальную осторожность во время любых поездок и путешествий. Наиболее бдительными стоит быть водителям, так как непредсказуемые ситуации на дорогах в течение этого дня будут встречаться чаще обычного. Без сильной необходимости в этот день вообще лучше не выезжать из гаража. Сложности могут возникнуть и с работой компьютерной техникой и электроникой, не исключены нарушения связи, неверное понимание слов ваших собеседников. В этот день стоит отказаться от принятия поспешных решений, спешка может привести сейчас не только к убыткам, но и к травмам.
Овен
Следует избегать поспешных действий. Учитывайте ситуацию вокруг и продумывайте свои действия заранее. Остерегайтесь обмана со стороны иностранцев, иногородних и незнакомых людей. Поддавшись мелкому мошенничеству и став его жертвой по небрежности, вы можете впоследствии столкнуться с более серьезными и ощутимыми последствиями своей неосторожности. Члены семьи могут скрыть от вас некоторые важные обстоятельства, пользуясь вашим отсутствием (либо не сообщить вам о них вовремя, по той же причине). Это неудачное время для поступления в ВУЗ, сдачи экзамена, прохождения собеседования, пишет Dvorec.ru.
Телец
В материальной сфере вас ждут не очень приятные сюрпризы. Воздержитесь от подписания важных документов. Не поддавайтесь авантюрным предложениям, многословной рекламе, обещающей мгновенный выход из трудностей. Неустойчивая ситуация в делах, связанных с деньгами или имуществом, может запутать вас. Ваши близкие могут попасть в ловушку благодаря чьей-то нечистоплотности. Во всем, что касается совместных средств, проявляйте внимательность. Раздел имущества, общих доходов или сфер влияния сегодня не завершится ясным и однозначным результатом, но оставит надежду на счастливый исход.
Близнецы
В налаживании разнообразных деловых контактов вы будете испытывать неожиданные затруднения. Это могут быть внезапные отказы, изменения, отсрочки, не зависящие ни от вашей воли, ни от воли других людей. Для руководителей и тех, кто работает в коллективе, будут важны кадровые перестановки. Выяснение отношений, особенно на эмоциональной волне, может еще больше запутать ситуацию. Сознательное стремление к осмысленным обновлениям в работе и в личных планах поможет вам найти тропинку в этом лабиринте путей. Воздержитесь от окончательных выводов, избегайте лишней суеты.
Рак
Не давайте воли бурным эмоциям, опасениям. Если вы начнете остро реагировать на каждую новость, то пострадает здоровье. Те, кто работает с иностранными партнерами или работодателями, связан с путешествиями, товарами импортного производства, будут заинтересованы в четкой информации, но вряд ли найдут ее. Могут возникнуть проблемы с получением, чтением и пониманием инструкций. Высока вероятность незадач в пути, опозданий, неполадок со связью и транспортом. Держите в порядке документы. Вы можете стать жертвой собственной рассеянности или чужого обмана. Не лучший день для визита к врачу.
Лев
Не вкладывайте всю энергию в конкретные поступки, пока не разберетесь в обстановке. Например, в спортивных занятиях и активном отдыхе вы можете пострадать, если не учтете всех особенностей ситуации, реального распределения сил. Постарайтесь проявить ловкость, благоразумие, тактические способности. Родителей-Львов ожидает сильное беспокойство в связи с детьми, или же необходимость научить их лавированию в сложных условиях. Напористость, многословие, обман или небрежность могут плохо отразиться на вашей любовной жизни. Возможны неожиданные последствия сексуального контакта.
Дева
В отношениях с членами семьи вас ждут внезапные повороты. Не исключаются споры, конфликты. В качестве метода решения проблем может использоваться сокрытие информации, обман, неожиданные необоснованные аргументы, тайные действия. Твердые и надежные выводы, связанные с домашней ситуацией и ее развитием в будущем, будет довольно сложно сделать. В документы, отражающие состояние семейного имущества, недвижимости, придется внести изменения, либо в них предстоит обнаружить ошибку. Любое домашнее мероприятие будет связано с суетой и отразится на ваших собственных планах.
Весы
Будьте внимательнее в поездках. Переговоры могут дать неудовлетворительный, двойственный результат, или не дать его вовсе. С массивом сведений, который свалится на вас, будет непросто справиться. Попробуйте по-новому отсортировать идеи и факты, освоить незнакомые ранее методы оценки ситуации и способы ее прогнозирования. В общении с людьми можно столкнуться с обидчивостью, попытками скрыть агрессию, а также с нечестностью. День не подходит для новых соглашений. Знакомства, завязанные в этот день, будут нестабильными, мало предсказуемыми, но очень информативными и познавательными.
Скорпион
Вы сами удивитесь тому, как повернулись ваши дела. К решению финансовых вопросов вы можете прикладывать неоправданно большие усилия, как физические, так и умственные. Чтобы не раздражаться и не суетиться сверх меры, помните, что ситуация нестабильна, и распознать логику ее развития непросто. Пользуйтесь разнообразными шансами, чтобы набрать опыт, обучиться новым методам и принципам ведения бизнеса. Пробуйте разные пути, проталкивая среди массы чужих интересов свои собственные. Возможно, вам даже понравится испытывать острые ощущения. Ваш отдых может быть рискованным или дорогостоящим.
Стрелец
Если вы намерены подключить к решению своих задач других людей, ищите новые методы, яркие аргументы. Вам предстоит произнести зажигательную речь или написать письмо, чтобы убедить их следовать за вами. Изменчивая домашняя обстановка добавит вам забот и пищи для размышлений. Не удивляйтесь, если вам придется взять на себя ответственность, которой вы надеялись избежать. В переговорах вам будет отведена главная, ведущая роль. Чтобы остаться на высоте, сохраняйте хладнокровие перед лицом бытовых проблем, не поддавайтесь сиюминутным колебаниям настроений своих близких.
Козерог
Благодаря неожиданным обстоятельствам, ваши секретные действия выплывут наружу. Останется надеяться, что окружающие так и не поймут истинного смысла того, что им стало известно (и ваша тайна, таким образом, не будет раскрыта). В поездках вы можете стать жертвой чужой рассеянности, забывчивости, хитрости. Для получения разнообразной информации это хорошее время. Но систематизировать ее будет трудно. Выяснение вопросов, которые слишком сильно затрагивают вас, может закончиться внезапным взрывом эмоций. Ваши собеседники, как и вы, могут не говорить всей правды, либо не знать ее.
Водолей
В отношения между вами и вашими единомышленникам может вкрасться недоверие. Его причиной станет финансовый конфликт. Ценность вложенного в общую идею труда (либо ценность самой идеи, вдохновляющей их и вас) подвергнется сомнению. Это неблагоприятный день для проведения денежных операций. Авантюры, провернутые со своим, совместным или чужим имуществом, могут закончиться для вас неожиданно и весьма печально. Наилучшим решением будет эксперимент, смелая попытка в этом направлении, проводимые в строго ограниченных пределах, размерах, на отведенном для этих целей участке.
Рыбы
Звезды рекомендуют вам отказаться от твердых решений и окончательных выводов. Ваше самочувствие будет сильнее обычного зависеть от настроения (которое, в свою очередь, склонно скачкообразно меняться в зависимости от текущей ситуации). Ваша реакция на изменения собственных планов, а также на резкие указания и заявления начальства может стать поистине непредсказуемой. В документах, отражающих ваш служебный статус или семейное, домашнее положение, могут обнаружиться ошибки, устаревшие формулировки потребуют уточнений, обновлений. Детей-Рыб следует опекать, помогать им преодолевать проблемы.