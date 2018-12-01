Дмитрий Шепелев съехался со своей девушкой

Уже около года известно о новых отношениях Дмитрия Шепелева. Лето пара уже провела вместе, в том числе со своими детьми. У телеведущего — 5-летний Платон от Жанны Фриске. У его избранницы — творческой Екатерины Тулуповой — дочь Лада примерно того же возраста. Близкие пары сообщили, что они уже живут вместе.
«Шепелев даже завел собаку породы ши-тцу, потому что у его пассии такая же. Не так давно влюбленные съехались, поэтому у них в квартире теперь два пса», — цитирует СтарХит.
«У Димы с Катей все отлично! Конец июля и почти весь август ребята с компанией друзей и детьми провели в Италии. Снимали виллу «Ла Комменда Конкордия» в Тоскане и путешествовали по стране. Екатерине очень понравилась вылазка в сады Боболи — знаменитый парк во Флоренции — и прогулка по Милану. Этот город, кстати, для их отношений с Димой — знаковый. Именно туда в январе прошлого года Шепелев привез Тулупову на первый совместный романтический уикенд», — говорила «Экспресс-газете» подруга Кати.
Тулупова является создателем студии «Арх.Предмет», женского клуба «Креативные завтраки» и мастерской «Окрашено».