Дмитрий Шепелев съехался со своей девушкой

«Шепелев даже завел собаку породы ши-тцу, потому что у его пассии такая же. Не так давно влюбленные съехались, поэтому у них в квартире теперь два пса», — цитирует СтарХит .

«У Димы с Катей все отлично! Конец июля и почти весь август ребята с компанией друзей и детьми провели в Италии. Снимали виллу «Ла Комменда Конкордия» в Тоскане и путешествовали по стране. Екатерине очень понравилась вылазка в сады Боболи — знаменитый парк во Флоренции — и прогулка по Милану. Этот город, кстати, для их отношений с Димой — знаковый. Именно туда в январе прошлого года Шепелев привез Тулупову на первый совместный романтический уикенд», — говорила «Экспресс-газете» подруга Кати.