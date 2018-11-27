Самая большая проблема в отношениях для каждого знака Зодиака

1. Овен (21 марта – 19 апреля)

Вы склонны действовать очень быстро, но из-за такого ритма вашему партнеру некомфортно находиться рядом с вами. Вы привыкли к постоянным забегам, а потому предпочитаете с треском прорываться через все стадии отношений. Вы довольно импульсивны и не тратите время на то, чтобы обдумать свои действия до того, как что-то сделать. Вы склонны позволять своим увлечениям брать над вами верх на очень продолжительное время.

2. Телец (20 апреля – 21 мая)

Будучи Тельцом, вы склонны к узкому видению ситуации. А еще вы нетерпимы к идеям других людей. Вам не нравится прислушиваться к чужой точке зрения и вы решительно настаиваете на своем. Это становится причиной проблем в ваших отношениях, потому что зачастую вы отказываетесь прислушиваться к потребностям и мнению вашего партнера.

3. Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ваш веселый нрав известен каждому. Рожденные под знаком Близнецов обладают шармом и харизмой, которые привлекают к ним окружающих. Близнецы являются отличными собеседниками и нравятся всем без исключения. Однако у такого характера есть своя обратная сторона. Дело в том, что если вам приходится подолгу проводить время с одним и тем же человеком, вам становится скучно. А эта черта выступает главным источником проблем в отношениях.

4. Рак (22 июня – 22 июля)

Раки – очень страстные любовники. Вероятно, как раз эта страсть и привлекает вашего партнера. А еще она является своего рода палкой о двух концах, ведь сила такой страсти может пугать других людей, и вашего партнера в частности, потому что в порыве любви вы пытаетесь не только контролировать его, но и манипулировать им.

5. Лев (23 июля – 22 августа)

Ваша позитивная энергия всегда поднимает настроение тем, с кем вы общаетесь. Рожденные под знаком Льва отличаются заразным оптимизмом и положительными взглядами на жизнь. Но их гордыня очень хрупкая, а сами Львы очень чувствительные личности. Обычного комментария или капли критики вполне достаточно, чтобы их расстроить. Вы привыкли отталкивать от себя людей, оказывающих угрозу вашему эго.

6. Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы известны своей склонностью решать проблемы молча. Это очень рациональные мыслители, обладающие столь редким сегодня видом здравого смысла. Тем не менее, ваша навязчивая потребность решать все проблемы в отношениям ни к чему хорошему не приводит. Иногда вы раздуваете проблему на ровном месте, что лишь расстраивает вашего партнера.

7. Весы (23 сентября – 22 октября)

Все Весы — невероятно привлекательные и социальные личности. Вы всегда знаете, как с помощью своего шарма поставить людей на колени. Но ваша склонность романтизировать идею любви несколько чрезмерна. Вы забываете, что отношения состоят из людей, а потому не обращаете на них никакого внимания, будучи всецело поглощенными мыслями о любви и романтике.