Алла Пугачева вычеркнула из жизни родного племянника

Почему Алла Пугачева вычеркнула из жизни единственного родного племянника и не позволяет ему видеться с собственным ребенком, рассказал StarHit.
Четыре года назад история Влада Пугачева, сына покойного брата Примадонны, гремела на всю страну. Молодой человек слег с параличом после приема запрещенных препаратов. Знаменитая тетя не только оплатила лечение стоимостью 10 миллионов рублей, подняв Влада на ноги... Едва став мамой двойняшек Лизы и Гарри, она взяла опеку и над маленьким сыном племянника Женей. Алла Борисовна предоставила незадачливому родственнику все условия для достойной жизни, включая квартиру в хорошем районе Москвы с эксклюзивным ремонтом. Однако спустя время мужчина вновь принялся за старое.
Апартаменты, в которых ранее проживал 33-летний Влад, находятся на севере Москвы, в районе метро «Сокол». По некоторым данным, когда-то они принадлежали Максиму Галкину.
Первое время после операции Пугачев пытался трудиться охранником – следил за залом супермаркета по камерам видеонаблюдения – и поддерживал связь с сыном по телефону. Но жизнь по графику ему довольно быстро наскучила. Да и находиться все время на ногах было сложно. Хотя еще в Израиле во время реабилитации Пугачеву рекомендовали ежедневно ходить и разрабатывать конечности. Мужчина уволился. И даже после этого Примадонна вошла в его положение и постаралась создать для молодого человека максимально комфортные условия, поняв, что полноценно работать тот не сможет. Помогла оформить вторую группу инвалидности.
С тех пор он ежемесячно получает пенсию около 20 тысяч рублей. К этой сумме можно прибавить еще 35 тысяч – за столько сдается двухкомнатная квартира в районе Выхино, доставшаяся от Евгения Борисовича, покойного отца Влада.
Средства немаленькие, однако Пугачев распоряжался ими по привычной схеме: почти все уходило на покупку алкоголя. «Влад мог пить целыми днями, – рассказали «СтарХиту» соседи племянника звезды. – Летом сидел на лавочке с бутылкой, зимой выползал за пивом. Часто просил в долг».
Сначала занимал деньги у соседей и родственников. Позже стал брать кредиты, указывая в качестве доверителей знакомых. Впоследствии этим людям еще долго обрывали телефоны коллекторы, искавшие вечного должника. «Он постоянно звонил мне и делает это до сих пор, – вздыхает бывшая теща Пугачева Елена Фадеева. – Просит: «Мам, дай денег, хоть сто рублей». А ведь с дочерью он давно развелся, и, по сути, нас ничего не связывает. Опустился ниже плинтуса. Начинаешь вразумлять, сразу кричит: «Заткнись. Я царь!» Психушка по нему плачет. Пугачева – святая женщина, столько для него сделала, но и у нее уже терпение лопнуло. Даже слышать не хочет о Владе. А ведь ему нужно было только нормально себя вести – и имел бы все, что пожелает. Алла брату на смертном одре обещала, что присмотрит за «дитяткой», но, видимо, сил нет больше выносить его безобразия. Зато Жека радует: такой хороший мальчик растет».
Напомним, несколько лет Пугачев был женат на Виктории Фадеевой. В 2011 году она родила сына, которого назвали в честь покойного деда Евгением. Затем у Влада начались проблемы со здоровьем. Виктория долго ухаживала за ним, однако сохранить союз не удалось. Вскоре любвеобильный мужчина закрутил роман со школьной подружкой Катей. Она переехала к нему вместе с ребенком от первого брака.
«Да, они были вместе, но потом девушка сбежала, поняв, что горбатого только могила исправит. Позже появилась вторая, не из Москвы, но тоже долго не протянула. Затем снова возвращал первую, но женщина надоела и в итоге оказалась на улице. Она орала на всю лестничную клетку и билась в истерике около закрытой двери», – подтверждают жильцы дома, где находится квартира Пугачева.
Верное решение
С Владом перестали общаться почти все. Оставшись один, он вспомнил о бывшей жене Виктории Фадеевой. «У меня давно новая жизнь, – поделилась со «СтарХитом» Фадеева. – В прошлом из хорошего у меня только Женька, об остальном стараюсь не думать. Устроилась на работу. Поменяла круг знакомых. Делю квартиру с мамой. Скрывать не буду: бывший муж доставал звонками. В итоге согласилась заглянуть в гости. Мне открыл мужчина, одетый в какие-то лохмотья. Едва узнала в нем Влада. Кожа между пальцами ног у него размокла и гниет, еле ходит. Запах ужасный. В квартире бедлам! Отсутствует почти вся техника. Наверное, продал... Несколько часов вычищала грязь, ведь больше некому. С тех пор не виделись. Поняла, что поступила правильно, разведясь с ним. Сколько ни дай, все испортит. Знаю, что сейчас он уехал из Москвы».
«СтарХит» выяснил, что в данный момент Пугачев обитает в Рязанской области в доме какого-то друга. Мужчина все так же бездельничает и существует на пенсию. «Недавно сообщил, что представитель Аллы перестала переводить деньги за аренду квартиры покойного отца в Выхино, – продолжает Виктория. – Считаю, это правильно, ведь средства утекали на очередную чекушку. Пусть идет и сам зарабатывает на хлеб».
Судьбой сына мужчина особо не интересуется. В этом году семилетний Женя, симпатичный парнишка с рыжей копной волос, пошел в первый класс столичной школы. Мальчик прилежно учится, умеет читать и считать, усердно занимается дома. Ребенок уже пятый год проживает в доме правой руки и водителя Примадонны – Игоря. У мужчины двое взрослых детей, а появление еще одного малыша будто продлило ему молодость.
Игорь считает Женю своим сыном. Школьник регулярно видится с двоюродной бабушкой и бывает у нее в гостях. «Женя очень похож на покойного деда Евгения Борисовича, – рассказали «СтарХиту» в окружении певицы. – Алла заботится о нем и обеспечивает абсолютно всем. У мальчика своя комната, много одежды и игрушек, компьютер. Часто бывает на море. Не чувствует себя лишним. Алла берет его с собой на праздники. Знаком со всеми отпрысками богатых и знаменитых друзей артистки. С мамой ему тоже не запрещено общаться, правда, пока по телефону. Благодаря Пугачевой у ребенка появилось главное – детство».