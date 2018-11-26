Алла Пугачева вычеркнула из жизни родного племянника

Четыре года назад история Влада Пугачева, сына покойного брата Примадонны, гремела на всю страну. Молодой человек слег с параличом после приема запрещенных препаратов. Знаменитая тетя не только оплатила лечение стоимостью 10 миллионов рублей, подняв Влада на ноги... Едва став мамой двойняшек Лизы и Гарри, она взяла опеку и над маленьким сыном племянника Женей. Алла Борисовна предоставила незадачливому родственнику все условия для достойной жизни, включая квартиру в хорошем районе Москвы с эксклюзивным ремонтом. Однако спустя время мужчина вновь принялся за старое.

Апартаменты, в которых ранее проживал 33-летний Влад, находятся на севере Москвы, в районе метро «Сокол». По некоторым данным, когда-то они принадлежали Максиму Галкину.

Первое время после операции Пугачев пытался трудиться охранником – следил за залом супермаркета по камерам видеонаблюдения – и поддерживал связь с сыном по телефону. Но жизнь по графику ему довольно быстро наскучила. Да и находиться все время на ногах было сложно. Хотя еще в Израиле во время реабилитации Пугачеву рекомендовали ежедневно ходить и разрабатывать конечности. Мужчина уволился. И даже после этого Примадонна вошла в его положение и постаралась создать для молодого человека максимально комфортные условия, поняв, что полноценно работать тот не сможет. Помогла оформить вторую группу инвалидности.

С тех пор он ежемесячно получает пенсию около 20 тысяч рублей. К этой сумме можно прибавить еще 35 тысяч – за столько сдается двухкомнатная квартира в районе Выхино, доставшаяся от Евгения Борисовича, покойного отца Влада.

Средства немаленькие, однако Пугачев распоряжался ими по привычной схеме: почти все уходило на покупку алкоголя. «Влад мог пить целыми днями, – рассказали «СтарХиту» соседи племянника звезды. – Летом сидел на лавочке с бутылкой, зимой выползал за пивом. Часто просил в долг».

Сначала занимал деньги у соседей и родственников. Позже стал брать кредиты, указывая в качестве доверителей знакомых. Впоследствии этим людям еще долго обрывали телефоны коллекторы, искавшие вечного должника. «Он постоянно звонил мне и делает это до сих пор, – вздыхает бывшая теща Пугачева Елена Фадеева. – Просит: «Мам, дай денег, хоть сто рублей». А ведь с дочерью он давно развелся, и, по сути, нас ничего не связывает. Опустился ниже плинтуса. Начинаешь вразумлять, сразу кричит: «Заткнись. Я царь!» Психушка по нему плачет. Пугачева – святая женщина, столько для него сделала, но и у нее уже терпение лопнуло. Даже слышать не хочет о Владе. А ведь ему нужно было только нормально себя вести – и имел бы все, что пожелает. Алла брату на смертном одре обещала, что присмотрит за «дитяткой», но, видимо, сил нет больше выносить его безобразия. Зато Жека радует: такой хороший мальчик растет».