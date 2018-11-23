Смотри: Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого бренда
23 ноября 2018, 16:25
"Черная пятница" заставила звезд шоу-бизнеса, совмещающих карьеру на сцене с выпуском косметики, одежды и других вещей, забыть о творчестве, пишет Menscult.ua.
На горизонте замаячил всплеск продаж, поэтому куй железо, пока горячо. Рианна объявила фолловерам в Instagram о скидках на продукцию своей бельевой марки Savage x Fenty ярко и громко.
Певица сфотографировалась топлес и в красном белье. Черные чулки, туфли и перчатки дополнили образ соблазнительницы.
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