Пт, 23.11.2018
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  • Смотри: Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого бренда

Смотри: Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого бренда

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Рианна

ФОТО: SCANPIX

"Черная пятница" заставила звезд шоу-бизнеса, совмещающих карьеру на сцене с выпуском косметики, одежды и других вещей, забыть о творчестве, пишет Menscult.ua.

На горизонте замаячил всплеск продаж, поэтому куй железо, пока горячо. Рианна объявила фолловерам в Instagram о скидках на продукцию своей бельевой марки Savage x Fenty ярко и громко.

Певица сфотографировалась топлес и в красном белье. Черные чулки, туфли и перчатки дополнили образ соблазнительницы.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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