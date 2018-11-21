Хоть вой! Четыре самых депрессивных знака Зодиака

Ниже составлен список из шести самых депрессивных знаков Зодиака.

Рыбы

Самая высокая предрасположенность к депрессивным состояниям. Рыбы рождаются уже в депрессии, готовые к мученической смерти и принесению себя в жертву. Эти люди заботливы и добры к окружающим, но это не мешает их тяге к саморазрушению, навязчивости, проявлению жалости к себе и полному отрыву от реальности. Как правило, Рыбы смотрят на жизнь сквозь розовые очки, а их мечтательный взгляд на мир не имеет ничего общего с реальным положением вещей. Из-за этого представители Рыб находятся в состоянии вечного разочарования.

Причина их депрессии в основном связана с неспособностью контролировать свою жизнь в той мере, в которой им этого хотелось бы. Однако они сознательно выбирают путь молчаливых страданий, пытаясь при этом выдавить из себя улыбку и не вешать нос, даже если им действительно тяжело. А все потому, что Рыбе не хочется, чтобы из-за них страдали их близкие. Рыба может избежать депрессии, если будет воздерживаться от жертвования собой и прекратит свои попытки угодить всем окружающим.

Рак

Высокая предрасположенность к депрессии и плохому настроению. Раки отличаются своей чувствительностью, заботой и сострадательностью, но им часто кажется, что на них никто не обращает внимания. Так как Рак считается «матерью» всего Зодиакального ряда, то рожденным под данным созвездием необходимо постоянно чувствовать любовь и потребность в себе со стороны окружающих. Для счастья и эмоциональной стабильности Раки нуждаются в признании и ощущении привязанности к себе.

Депрессия у Раков зачастую является результатом чрезмерного вмешательства в жизни окружающих, а также осознание того факта, что он не могут управлять чужой грустью. Таким личностям невероятно сложно делиться своими потребностями и желаниями эмоционального характера, поэтому они страдают в одиночестве, что и вызывает депрессию. Вылечиться от нее можно, если окружить себя друзьями и членами семьи, готовыми оказать нужную поддержку.

Козерог

У него тоже есть несколько причин впасть в состояние депрессии. Хотя Козероги способны без труда сохранять самообладание даже в стрессовой ситуации, но когда их эмоции не находят выхода, таких людей охватывает глубокая депрессия. Козероги –закрытые в себе личности, которые привыкли к экстремальным ситуациям, поэтому депрессия для них не является чем-то страшным.

Такие люди часто считают себя ответственными за всех и за все. Если они не оправдывают собственные ожидания относительно выполнения взятых обязательств, их охватывает чувство вины, перерастающее затем в депрессию. Козерогам стоит научиться доверять себе и другим людям, а также выбрать несколько близких надежных друзей, с которыми они смогут поделиться чувствами, когда им станет грустно.

Близнецы

Это очень непростые люди с тягой к сильным переживаниям как позитивного, так и негативного характера. Данный знак Зодиака изображается в виде близнецов, а это означает, что личность таких людей имеет две разные стороны. У Близнецов очень высокий уровень интеллекта, они активны, разговорчивы и легко впадают в депрессию, если оказываются втянутыми в скучную рутину или когда не могут свободно говорить и выражать свои мысли.