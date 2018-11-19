В Петербурге сбили солиста «Поющих гитар» вместе с женой
19 ноября 2018, 14:53
Музыкант и его супруга получили тяжелые травмы, они находятся в одной из городских больниц, сообщает Лайф.
Солист известного ансамбля "Поющие гитары" Валерий Ступаченко и его жена попали в больницу после ДТП. Неизвестный сбил их на зебре и уехал. Об этом сообщил продюсер и правообладатель бренда "Поющие гитары" Сергей Дронов.
— На пешеходном переходе по проспекту Просвещения №14 машина сбила солиста "Поющих гитар" Валерия Ступаченко и его жену Веру, водитель скрылся с места преступления, — написал Дронов в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, музыкант с супругой были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Они сейчас находятся под наблюдением врачей. Дронов призвал очевидцев преступления обратиться в полицию и помочь найти злоумышленника.