В Швейцарии отель предлагает клиентам воспользоваться необычной услугой Куда катится мир...
18 ноября 2018, 13:56
Постояльцы могут нанять себе человека, который будет вести за них соцсети.
В одном из отелей Швейцарии постояльцы могут закрепить за собой человека, который будет вести их страницы в соцсетях, пока те отдыхают.
За отдельную плату этот человек будет делать красивые фотографии, редактировать их, а затем выставлять в интернете.
Клиенты отеля могут выбрать себе специалиста в определенной сфере: путешествия, мода, культура, спорт и т.д.