Вс, 18.11.2018
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  • В Швейцарии отель предлагает клиентам воспользоваться необычной услугой

В Швейцарии отель предлагает клиентам воспользоваться необычной услугой Куда катится мир...

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Отель. Иллюстративное фото

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Постояльцы могут нанять себе человека, который будет вести за них соцсети.

В одном из отелей Швейцарии постояльцы могут закрепить за собой человека, который будет вести их страницы в соцсетях, пока те отдыхают.

За отдельную плату этот человек будет делать красивые фотографии, редактировать их, а затем выставлять в интернете. 

Клиенты отеля могут выбрать себе специалиста в определенной сфере: путешествия, мода, культура, спорт и т.д.

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