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  • Mamma Mia! Беременная Меган Маркл выставила голую грудь на светском приеме

Mamma Mia! Беременная Меган Маркл выставила голую грудь на светском приеме

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November 12, 2018 - London, London, United Kingdom - The UK Royal family, including Queen Elizabeth, Duke and Duchess of Cambridge, Prince Harry and Meghan Markle, The Duke and Duchess of Sussex at the Royal British Legion Festival of Remembrance at the Royal Albert Hall in London. (Credit Image: © Pool/i-Images via ZUMA Press)

ФОТО: Pool / ZUMAPRESS.com

Представители королевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также их жены Меган Маркл и Кейт Миддлтон посетили прием фонда Royal Foundation. Светское мероприятие прошло в Лондоне, пишут Dni.

Важных гостей раскрыл певец Том Уокер. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото с раута.

«Для меня было большой честью лично встретиться с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с герцогом и герцогиней Сассекскими во время ежегодного ужина Foundation Dinner», – подписал фотографии Уокер.

Пользователи Сети тут же обратили внимание на платья герцогинь. Для важного вечера Кейт выбрала ярко-красный наряд от Preen. В этом платье Миддлтон уже видели на публике два года назад. Наряд невероятно идет герцогине Кембриджской, подчеркивая ее стройную фигуру и утонченные манеры.

А вот Меган Маркл слегка переборщила со своим образом. На ужин экс-актриса пришла в черном платье без бретелек и V-образным вырезом. В подобном наряд ее героиня Рэйчел Зейн щеголяла в сериале "Форс-мажоры". Только тогда Меган не была беременна и ее грудь выглядела гораздо меньше. На этот же раз платье сидело довольно вульгарно, оголяя через чур много кожи в области груди жены принца Гарри.

На очередной промах Маркл обратили внимание поклонники королевской семьи. Они нашли кадры из фильма и сопоставили с последними фото герцогини. На снимках с приема фонда Royal Foundation платье Меган топорщится в районе груди и невыгодно подчеркивает беременность девушки.

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