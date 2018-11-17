Mamma Mia! Беременная Меган Маркл выставила голую грудь на светском приеме

Важных гостей раскрыл певец Том Уокер. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото с раута.

«Для меня было большой честью лично встретиться с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с герцогом и герцогиней Сассекскими во время ежегодного ужина Foundation Dinner», – подписал фотографии Уокер.

Пользователи Сети тут же обратили внимание на платья герцогинь. Для важного вечера Кейт выбрала ярко-красный наряд от Preen. В этом платье Миддлтон уже видели на публике два года назад. Наряд невероятно идет герцогине Кембриджской, подчеркивая ее стройную фигуру и утонченные манеры.

А вот Меган Маркл слегка переборщила со своим образом. На ужин экс-актриса пришла в черном платье без бретелек и V-образным вырезом. В подобном наряд ее героиня Рэйчел Зейн щеголяла в сериале "Форс-мажоры". Только тогда Меган не была беременна и ее грудь выглядела гораздо меньше. На этот же раз платье сидело довольно вульгарно, оголяя через чур много кожи в области груди жены принца Гарри.