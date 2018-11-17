Вот это поворот! Элина Нечаева могла не попасть на «Евровидение»

Представлявшая в этом году Эстонию на «Евровидении» Элина Нечаева сделала удивительное заявление. Певица призналась, что у нее не было особого желания принимать участие в эстонском отборочном туре на международный конкурс. Так сложились, что на Eesti Laul Нечаеву привел случай, пишет Elu24.
Элина Нечаева, собравшая 71% голосов в финале Eesti Laul, тем самым обогнав певца Стига Рясту, заявила, что у нее не было особого желания принимать участие в конкурсе.
«Мы встретились с Томом Вендтом и Михкелем Маттизеном. Они являются авторами музыки «La Forza». Мы собрались вместе и думали, что можем сделать другую музыку, которую никогда не делали в Эстонии, например, совместить электронную музыку и оперную песню. Затем мы посмотрели – ой, как раз сейчас заканчивается набор на Eesti Laul! И мы отправили наш эксперимент туда. Решили, что если все будет хорошо, тогда через Eesti Laul представим наш новый музыкальный стиль, который собираемся создать. И как-то все прошло очень хорошо, – смеясь, вспоминает Элина Нечаева.
Финалистка «Евровидения-2018» объясняет, что участие в Eesti Laul не было главной целью. И если бы песня, которая заняла на международном конкурсе восьмое место, не попала на Eesti Laul, она все равно получила свою жизнь, свое развитие. Но как-то иначе.