Жесткий секс или ревность? Британского миллионера подозревают в убийстве своей молодой подруги

Сам мужчина утверждает, что девушка скончалась в результате передозировки наркотическими веществами и алкоголем, а также из-за своей любви к нетрадиционным видам интимных отношений, пишет Eg.ru.

В свою очередь, сторона обвинения настаивает на том, что миллионер специально ищет причины, чтобы оправдать себя. Прокуроры уверены, что в смерти 26-летней Конолли виновен Броадхерст. В тот самый роковой день на ее теле обнаружили более 40 ран. Миллионер объясняет их происхождение любовью молодой девушки к грубому сексу, о котором она в ту ночь сама попросила его.

Однако сторона обвинения уверена, что настоящей причиной смерти Натали стали ее сообщения, которые она в ту ночь отправляла своему бывшему молодому человеку. По мнению прокуроров, это могло вызвать приступ агрессии у 40-летнего миллионера, особенно если учитывать состояние обоих партнеров в ту самую роковую ночь - в их крови нашли следы алкоголя и различных наркотиков.

Обвинение считает, что именно общение с другим мужчиной могло вызвать сильную ревность у Броадхерста, которая спровоцировала его на насилие, закончившееся смертью Натали.