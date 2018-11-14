Какие знаки Зодиака подвержены привороту: таких только шесть

Магические воздействия на человека не всегда имеют влияние в силу различных причин, кто-то просто во все это не верит, а кто-то умеет себя защитить. Так или иначе, а есть знаки зодиака, которые больше подвержены привороту, чем другие.

Каждый человек индивидуален и имеет свои привычки и характер. Но, какими бы стальными нервами и железным характером определенный знак зодиака не обладал, он все-таки в какой мере может стать жертвой магического ритуала или приворота. И независимо от того, как составлена программа человека по знаку зодиака можно сказать, являетесь ли вы мишенью для магических действий или же у вас получится защититься от злых чар.

Рак, Скорпион и Рыбы – очень отличный вариант для приворота, присушки или отворота. Они обладают впечатлительным характером, подвластны смене настроения, эмоциональны и сильно чувствительны. Особенно мужчины могут стать отличной мишенью для магических ритуалов.

Что касается женского пола, то они вполне способны при помощи своих чар даже свести с ума выбранный объект. Поэтому, с женщинами этих знаков зодиака всегда нужно держаться строго и не поддаваться на провокации их сладким чарам. Чтобы избежать приворота, мужчинам следует носить в кармане носовой платок, завязанный узлом, а женщинам — талисман любимого животного.

Близнецы, Весы и Водолей – намного меньше подвержены магическим ритуалам и слабее ощущают на себе действия, чем перечисленные выше знаки зодиака. Хотя, если постараться и их можно приворожить или наслать на них порчу. Они также могут на себе испытывать энергетический вампиризм, и вполне способны получить неожиданный магический удар. Отойти быстро от энергетической атаки им поможет лишь любимое занятие или сутки полноценного сна.

Овен, Лев и Стрелец – имеют отличную защиту от магических воздействий. Люди таких знаков обладают целеустремленным характером, умеют добиться намеченных целей и способны организовать работу или бизнес. Также они являются отличным предметом для зависти для своих коллег или конкурентов. И даже при самой прочной защите, не мешало этим людям носить с собой постоянно их магический талисман или амулет. Также вполне сгодится христианский крестик.