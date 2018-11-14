Ср, 14.11.2018
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Это карма... Волочкова запуталась в ногах и рухнула на сцене ВИДЕО!

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Анастасия Волочкова упала на сцене во время выступления в Красногорске. Балерина запуталась в ногах и длинном платье, когда подошла к краю сцены за цветами, пишет Лайф.

Видео с неудачей выложила в Instagram сама Анастасия. Танцовщица поблагодарила зрителей за поддержку и рассказала о последствиях падения.

Спасибо от всего сердца моим зрителям за моральную поддержку после моего падения из-за шлейфа на концерте в Красногорске. У меня хватило сил и мужества довести концерт до конца. Вы мне очень помогли! И за овации и цветы спасибо!

По словам балерины, падение оказалось куда болезненней, чем могло показаться на первый взгляд.

Отметим, что подписчики Волочковой не прониклись драматизмом ситуации, а некоторые припомнили балерине обиженную собаку, за которую заступилась даже Настасья Самбурская.

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