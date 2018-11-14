Это карма... Волочкова запуталась в ногах и рухнула на сцене

Анастасия Волочкова упала на сцене во время выступления в Красногорске. Балерина запуталась в ногах и длинном платье, когда подошла к краю сцены за цветами, пишет Лайф.
Видео с неудачей выложила в Instagram сама Анастасия. Танцовщица поблагодарила зрителей за поддержку и рассказала о последствиях падения.
Спасибо от всего сердца моим зрителям за моральную поддержку после моего падения из-за шлейфа на концерте в Красногорске. У меня хватило сил и мужества довести концерт до конца. Вы мне очень помогли! И за овации и цветы спасибо!
По словам балерины, падение оказалось куда болезненней, чем могло показаться на первый взгляд.
Отметим, что подписчики Волочковой не прониклись драматизмом ситуации, а некоторые припомнили балерине обиженную собаку, за которую заступилась даже Настасья Самбурская.