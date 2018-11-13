Порноактрисы рассказали, о чем думают во время секса

В фильмах для взрослых часто показывают безудержную страсть. Но это лишь картинка. Во время съемок порно герои думают совсем о посторонних вещах. Чем заняты мысли во время интимных сцен рассказали участницы, которые проходили порнокастинг компании Light Southern.

Порноактриса Блейк Уайлд (Blake Wilde)

Актриса Блейк Уайлд рассказала, что сначала она думает, хорошо ли её тело размещено относительно камеры. Затем её мысли сосредоточены на обеде. Порноактриса пытается вспомнить, есть ли в холодильнике пиво, какую съесть пиццу, и вообще продумывает свое меню после работы. Блейк говорит, что наслаждается процессом во время съемок, но он не вызывает у нее сильного возбуждения.

Порноактриса Джесси Ли Пирс (Jessie Lee Pierce)

Джесси Ли Пирс призналась, что во врем парных съемок ее беспокоит, нравится ли она партнеру на самом деле, или он только делает вид. Во время сольных сцен она думает, как дома поживает ее кошка, есть ли у нее корм и нужно ли ей после съемок зайти на почту.

Порноактриса Мэдисон (Madison)