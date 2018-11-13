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Сижу на полу и рыдаю: Эмбер Херд рассказала о своем состоянии

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BEVERLY HILLS, CA - APRIL 7: Amber Heard at the 4th Annual Unite4:Humanity Gala at the Beverly Wilshire Hotel on April 7, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Scott Kirkland/PictureGroup) *** Please Use Credit from Credit Field ***

ФОТО: PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA

Актриса откровенно рассказала о полученной психологической травме. 

Так, на днях звезда дала большое откровенное интервью изданию Sunday Times, в котором призналась, что после скандального развода с Джонни Деппом у нее произошло посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), пишет TSN.

Херд рассказала, какая странная реакция у нее была во время просмотра трансляции судебного процесса над кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано, которого профессор клинической психологии Кристин Блез Форд обвиняла в изнасиловании.

"Последствия моей психологической травмы не всегда очевидны окружающим. Я не прячусь под стол, если слышу громкий звук, хотя такое случается со многими людьми с ПТСР. Травма проявляется странным образом даже для меня самой. Например, в какой-то момент я вдруг поняла, что сижу на полу и рыдаю, глядя на то, что разворачивается в прямом эфире Fox или CNN (о суде над Кавано - прим. ред.) И я спрашиваю себя - почему я так близко это воспринимаю? Это же не моя проблема? Но она и моя тоже. Моя. Я знаю, что каждая женщина, которая смотрела тот эфир, была возмущена. Не думаю, что нашлась бы хоть одна, которой бы эта ситуация не разбила сердце. Мы все были на месте доктора Форд. Мы знаем, каково ей", - отметила Эмбер. 

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