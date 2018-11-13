Сижу на полу и рыдаю: Эмбер Херд рассказала о своем состоянии

"Последствия моей психологической травмы не всегда очевидны окружающим. Я не прячусь под стол, если слышу громкий звук, хотя такое случается со многими людьми с ПТСР. Травма проявляется странным образом даже для меня самой. Например, в какой-то момент я вдруг поняла, что сижу на полу и рыдаю, глядя на то, что разворачивается в прямом эфире Fox или CNN (о суде над Кавано - прим. ред.) И я спрашиваю себя - почему я так близко это воспринимаю? Это же не моя проблема? Но она и моя тоже. Моя. Я знаю, что каждая женщина, которая смотрела тот эфир, была возмущена. Не думаю, что нашлась бы хоть одна, которой бы эта ситуация не разбила сердце. Мы все были на месте доктора Форд. Мы знаем, каково ей", - отметила Эмбер.