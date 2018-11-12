Не все так идеально: принц Гарри признался, из-за чего он ссорится с Меган Марк

Меган всегда говорит: "Ну зачем выключать свет? Тут темно", а я всегда отвечаю: "Нам хватит и одной лампочки, вместо шести включенных". Для меня это вошло в привычку, и так может каждый человек. И я думаю, что это один из ключевых уроков, которые преподал нам наш с Уильямом отец.