Не все так идеально: принц Гарри признался, из-за чего он ссорится с Меган Марк

Для многих Меган Маркл и принц Гарри - идеальная пара. Глядя на них, создается впечатление, что между ними царит абсолютное взаимопонимание и они никогда не ссорятся. Не исключено, что так оно и есть. Правда, небольшая размолвка все же случается и между герцогами.
Так, недавно вышел документальный фильм о принце Чарльзе "Принц, сын и наследник: Чарльз в его 70 лет". В картине было показано не только редкое фото младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, но и экслюзивное интервью принца Гарри.
Так, герцог Сассекский признался, что уже давно одержим одной привычкой - Гарри любит выключать свет в доме. Эту особенность он унаследовал от принца Чарльза, который давно является защитником окружающей среды.
"Он (принц Чарльз) ярый сторонник того, чтобы постоянно выключать зажженный свет дома. И это то, чем я тоже одержим", - говорит Гарри.
Также по словам принца, из-за этого у них с Меган иногда бывают размолвки:
Меган всегда говорит: "Ну зачем выключать свет? Тут темно", а я всегда отвечаю: "Нам хватит и одной лампочки, вместо шести включенных". Для меня это вошло в привычку, и так может каждый человек. И я думаю, что это один из ключевых уроков, которые преподал нам наш с Уильямом отец.