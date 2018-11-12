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Не все так идеально: принц Гарри признался, из-за чего он ссорится с Меган Марк

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November 11, 2018 - London, London, United Kingdom - Image licensed to i-Images Picture Agency. 11/11/2018. London, United Kingdom. The Royal family including Queen Elizabeth , Prince o f Wales , Duchess of Cornwall , Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry and Meghan Markle, The Duke and Duchess of Sussex leaving a service to mark the centenary of the Armistice at Westminster Abbey in London. (Credit Image: © Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)

ФОТО: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com

Для многих Меган Маркл и принц Гарри - идеальная пара. Глядя на них, создается впечатление, что между ними царит абсолютное взаимопонимание и они никогда не ссорятся. Не исключено, что так оно и есть. Правда, небольшая размолвка все же случается и между герцогами.

Так, недавно вышел документальный фильм о принце Чарльзе "Принц, сын и наследник: Чарльз в его 70 лет". В картине было показано не только редкое фото младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, но и экслюзивное интервью принца Гарри.

Так, герцог Сассекский признался, что уже давно одержим одной привычкой - Гарри любит выключать свет в доме. Эту особенность он унаследовал от принца Чарльза, который давно является защитником окружающей среды.

"Он (принц Чарльз) ярый сторонник того, чтобы постоянно выключать зажженный свет дома. И это то, чем я тоже одержим", - говорит Гарри.

Также по словам принца, из-за этого у них с Меган иногда бывают размолвки:

Меган всегда говорит: "Ну зачем выключать свет? Тут темно", а я всегда отвечаю: "Нам хватит и одной лампочки, вместо шести включенных". Для меня это вошло в привычку, и так может каждый человек. И я думаю, что это один из ключевых уроков, которые преподал нам наш с Уильямом отец.

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