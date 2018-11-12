Теперь точно: Бузова рассказала, когда станет матерью

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует стать матерью, когда ей будет около 35 лет. Причем если до 35 родить не удастся, она возьмет ребенка из детдома.

"Скажем так, если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребенка — усыновлю или удочерю. Потому что я исполню и свою мечту, ведь, безусловно, я очень хочу детей, и подарю жизнь человеку", — заявила Бузова в программе "Центральное телевидение".