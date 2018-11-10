Муж закричал от обнародованных подробностей жизни со звездой «Голоса»

Недавно в прессе появились любопытные подробности жизни Спиридоновой и ее молодого мужа. Настя, в частности, призналась, что за несколько месяцев, что они состоят в браке, полноценно насладиться друг другом и подарить половинке всего себя получалось всего пару раз в месяц.

"Мой любимый муж Антон – такой же гастролер, как и я, – сообщила тогда Настя. – Он работает в сфере малой энергетики, занимается источниками бесперебойного питания и ездит по всей стране – на заводы, военные объекты. Поэтому видимся мы крайне редко. Например, в октябре были вместе всего два выходных. Это большое везение, если хотя бы день в неделю проведем друг с другом".

Подобные откровения знаменитой жены, конечно, не прошли мимо ее избранника. "Антон, прочтя все это, стал удивленно кричать: "Мол, откуда журналисты все это прознали? Как удалось заглянуть к нам в постель? Они что, следят за нами?"