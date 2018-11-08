Чт, 8.11.2018
Почему ни в коем случае нельзя сушить белье в квартире СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «За день до сольника». Ольгу Серябкину госпитализировали в Москве

«За день до сольника». Ольгу Серябкину госпитализировали в Москве

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ольга Серябкина

ФОТО: Paul Poderat / Valgamaalane

Российская певица Ольга Серябкина попала в больницу за день до своего сольного концерта. Об этом она написала в своём аккаунте в «Инстаграме».

«Внезапно за день до сольника...» — отметила певица, сообщает Life.ru.

Состоится ли концерт певицы, пока не известно. Диагноз также не уточняется.

Около месяца назад солистка группы Serebro Ольга Серябкина объявила о своём уходе из творческого коллектива, где состояла с 2006 года. Она добавила, что будет продолжать работать с лейблом Макса Фадеева, но уже с сольным проектом Molly.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ