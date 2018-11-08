«За день до сольника». Ольгу Серябкину госпитализировали в Москве
8 ноября 2018, 16:52
Российская певица Ольга Серябкина попала в больницу за день до своего сольного концерта. Об этом она написала в своём аккаунте в «Инстаграме».
«Внезапно за день до сольника...» — отметила певица, сообщает Life.ru.
Состоится ли концерт певицы, пока не известно. Диагноз также не уточняется.
Около месяца назад солистка группы Serebro Ольга Серябкина объявила о своём уходе из творческого коллектива, где состояла с 2006 года. Она добавила, что будет продолжать работать с лейблом Макса Фадеева, но уже с сольным проектом Molly.