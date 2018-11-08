Чт, 8.11.2018
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Ксения Собчак назвала глупость секретом популярности Ольги Бузовой

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Ксения Собчак

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Ксения Собчак ответила на вопросу рэпера Басты в его ток-шоу GazLive.

Экс-ведущая «Дома-2» раскрыла феномен популярности своей преемницы Ольги Бузовой. Ксения не очень любит, когда ей напоминают о временах участия в проекте «Дом-2», однако с удовольствием дает оценку шоу и его нынешним героям. Так, по мнению Собчак, популярность Бузовой связана с тем, что людям нравится смотреть на тех, кто глупее их или кажутся таковыми. Так зрители поднимают свою самооценку, пишет 7d.org.ua.

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