Ксения Собчак назвала глупость секретом популярности Ольги Бузовой

Экс-ведущая «Дома-2» раскрыла феномен популярности своей преемницы Ольги Бузовой. Ксения не очень любит, когда ей напоминают о временах участия в проекте «Дом-2», однако с удовольствием дает оценку шоу и его нынешним героям. Так, по мнению Собчак, популярность Бузовой связана с тем, что людям нравится смотреть на тех, кто глупее их или кажутся таковыми. Так зрители поднимают свою самооценку, пишет 7d.org.ua.