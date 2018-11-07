Не как все: модель перед смертью хочет стать самой толстой в мире

В 2015 году этой девушке, которая сама называет себя Лилит Сенобит (сенобиты – люди-демоны из франшизы «Восставшие из ада») поставили смертельный диагноз - печеночная энцефалопатия. Это осложнение цирроза печени, вызванное скоплением железа из-за переливаний крови. В тот момент переливания крови нужны были Лилит для лечения талассемии – наследственной болезни, с которой она появилась на свет. Узнав о страшном диагнозе, Лилит изменила образ жизни и мышления. Она решила ни в чем себе не отказывать и даже обнаружила в интернете целое сообщество людей, которые своим самым главным фетишем считают полноту. С того момента прошло три года, и Лилит уже набрала 190 кг.

Имея смертельный диагноз, женщина стремится воплотить свою мечту и войти в историю в качестве самой толстой женщины в мире, что необходимо зафиксировать в Книге рекордов Гиннеса. Лилит надеется, что успеет это сделать до того, как она уйдет из жизни. Сама она также считает полноту очень возбуждающей, а еще ей безумно нравится есть. Девушка рассказывает, что росла бездомной, и пища доставалась ей с трудом. А если кто-то и кормил ее, то делал это от любви, ну а большую часть сознательной жизни Лилит, стремившаяся стать настоящей моделью, провела с анорексией.