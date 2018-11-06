Слабое звено: главные недостатки знаков Зодиака

У каждого знака зодиака есть свои отрицательные стороны и их необходимо знать. Очень важно понимать, как тебя видят люди со стороны, ведь зачастую мы сами не видим свои собственные недостатки. Известный астролог и парапсихолог Сергей Ланг составил отрицательные стороны каждого знака Зодиака, пишет Starhit.

ОВЕН

Главный недостаток Овнов, это их упрямство и излишняя эмоциональность. Они часто вступают в конфликты на ровном месте. Самое интересное, что Овны никогда не считают себя виноватыми.

ТЕЛЕЦ

Тельцы очень самовлюблённые люди. От их эгоизма часто страдают близкие. Так же Тельцы очень взрывные люди и поэтому им сложно работать в коллективе, ведь будут частые ссоры.

БЛИЗНЕЦЫ

Самый главный недостаток Близнецов это то, что им сложно определиться с выбором. Их двойственность постоянно их путает. Они долго не могут выбрать любимого человека.

ФОТО: SCANPIX

РАК

Раки страдают из-за того, что часто делают неправильный выбор в жизни. Можно сказать, что они сами бегут от своего счастья. Раки часто страдают из-за своей большой самоуверенности.

ЛЕВ

Львы слишком доверчивые и поэтому часто становятся жертвой обмана. Львы уверенны в том, что с ними никогда не будет ничего плохого и поэтому часто оказываются в глупых и трудных ситуациях.

ДЕВА

Представители этого знака зодиака уверены в том, что они самые умные. Они не считаются с мнением других людей. Их решение самое правильное, как им кажется.

ВЕСЫ

Весы любят брать на себя много дел и готовы многим помочь. Их безотказность становится для них трудной ношей. Весы загружают себя ненужными делами и проблемами.

СКОРПИОН

Скорпионам нужны эмоции и страсть. В личной жизни у них всегда много страсти и это для них основная проблема. Ведь как только страсть потухает, они ищут эти эмоции на стороне. Скорпионы не отличаются большой верностью.

ФОТО: SCANPIX

СТРЕЛЕЦ

Стрелец не умеет держать свои эмоции при себе. Стрельцы часто оказываются в конфликтных ситуациях и наживами себе множество врагов. Если Стрелец не доволен повелением человека, он скажем ему об этом в лицо, причём в грубой форме.

КОЗЕРОГ

Козероги слишком застенчивые. Им трудно даются новые знакомства и они не очень уверенно чувствуют себя в больших компаниях. Козерогам нравится общаться в тесном кругу.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи очень азартны. Они с радостью соглашаются на любую авантюру и любят рисковать. Водолеи часто теряют то, что приобрели.

РЫБЫ