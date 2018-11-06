Слабое звено: главные недостатки знаков Зодиака

Астрологи давно доказали, что каждому знаку Зодиака соответствуют свои серьезные недостатки. Вовремя узнав о них, человек сможет гораздо лучше контролировать себя, не позволяя эмоциям брать верх.
У каждого знака зодиака есть свои отрицательные стороны и их необходимо знать. Очень важно понимать, как тебя видят люди со стороны, ведь зачастую мы сами не видим свои собственные недостатки. Известный астролог и парапсихолог Сергей Ланг составил отрицательные стороны каждого знака Зодиака, пишет Starhit.
ОВЕН
Главный недостаток Овнов, это их упрямство и излишняя эмоциональность. Они часто вступают в конфликты на ровном месте. Самое интересное, что Овны никогда не считают себя виноватыми.
ТЕЛЕЦ
Тельцы очень самовлюблённые люди. От их эгоизма часто страдают близкие. Так же Тельцы очень взрывные люди и поэтому им сложно работать в коллективе, ведь будут частые ссоры.
БЛИЗНЕЦЫ
Самый главный недостаток Близнецов это то, что им сложно определиться с выбором. Их двойственность постоянно их путает. Они долго не могут выбрать любимого человека.
РАК
Раки страдают из-за того, что часто делают неправильный выбор в жизни. Можно сказать, что они сами бегут от своего счастья. Раки часто страдают из-за своей большой самоуверенности.
ЛЕВ
Львы слишком доверчивые и поэтому часто становятся жертвой обмана. Львы уверенны в том, что с ними никогда не будет ничего плохого и поэтому часто оказываются в глупых и трудных ситуациях.
ДЕВА
Представители этого знака зодиака уверены в том, что они самые умные. Они не считаются с мнением других людей. Их решение самое правильное, как им кажется.
ВЕСЫ
Весы любят брать на себя много дел и готовы многим помочь. Их безотказность становится для них трудной ношей. Весы загружают себя ненужными делами и проблемами.
СКОРПИОН
Скорпионам нужны эмоции и страсть. В личной жизни у них всегда много страсти и это для них основная проблема. Ведь как только страсть потухает, они ищут эти эмоции на стороне. Скорпионы не отличаются большой верностью.
СТРЕЛЕЦ
Стрелец не умеет держать свои эмоции при себе. Стрельцы часто оказываются в конфликтных ситуациях и наживами себе множество врагов. Если Стрелец не доволен повелением человека, он скажем ему об этом в лицо, причём в грубой форме.
КОЗЕРОГ
Козероги слишком застенчивые. Им трудно даются новые знакомства и они не очень уверенно чувствуют себя в больших компаниях. Козерогам нравится общаться в тесном кругу.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи очень азартны. Они с радостью соглашаются на любую авантюру и любят рисковать. Водолеи часто теряют то, что приобрели.
РЫБЫ
Рыбы слишком ленивы. Они часто опаздывают на работу и деловые встречи. У них нет внутренней организованности и самодисциплины.