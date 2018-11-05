Ольга Бузова сильно потолстела: поклонники перестают узнавать артистку (ФОТО)

Ее недавний концертный костюм показал все недостатки тела. Несколько лет назад Ольга Бузова просто жила в тренажерном зале, а сейчас из-за постоянных гастролей она совсем позабыла о нем. На недавнем выступлении артистка вышла в неудачном наряде, который подчеркнул округлившиеся бедра и упитанные ноги. Подписчики телезвезды настоятельно рекомендуют ей заняться собой, пишет 7d.org.ua.