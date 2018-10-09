Российский актер сбил пешехода в Москве

Актер, телеведущий, звезда комедийного сериала "Кухня" Дмитрий Назаров сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал 112. По его данным, не обошлось без травм: 29-летний пострадавший доставлен в ГКБ №12 с переломом костей предплечья.

Позже появилась уточняющая информация. По данным того же телеграм-канала 112, перебегавший Варшавское шоссе мужчина по фамилии Коновалов был в невменяемом состоянии. Источник сообщает, что в нем "плескалась минимум бутылка водки". Пока ни Назаров, не потерпевший не прокомментировали случившееся.

К слову, в 2012 году в аварию попала супруга Дмитрия Назарова, актриса Ольга Васильева. Тогда не обошлось без скандала. Якобы артистка подралась с водителем иномарки, которая столкнулась с ее автомобилем.

Напомним, что инцидент произошел на Садовом кольце 22 апреля. Двигаясь на Renault в сторону Таганской площади, при перестроении в другой ряд Васильева задела BMW Х6. Между ней и вторым участником ДТП произошла драка.

Назаров был возмущен до глубины души. "Мужчина, который не защищает ни Родину, ни свою жизнь, ни своих женщин, бьет ни с того ни с сего, белым днем, женщину кулаком в ухо!" – заявил разгневанный Назаров. Васильева получила сотрясение мозга, добавил он.