Один раз и на всю жизнь: муж Монсеррат Кабалье оставил карьеру певца ради жены

Звезда оперной сцены, испанская певица Монсеррат Кабалье скончалась в Барселоне 6 октября. Причина смерти артистки до сих пор не называет, однако, предположительно, у нее обострилось заболевание мочевого пузыря. Поговаривают, что свою роль сыграл и рак, с которым исполнительница боролась несколько лет назад.

Смерть Кабалье стала настоящим ударом для ее близких и коллег. Сильнее же всех из-за ухода оперной дивы переживает ее супруг – известный в свое время тенор Бернабе Марти. Они прожили вместе 54 года и сумели пронести любовь к друг другу через всю жизнь. Роман артистов завязался на сцене, когда Марти подменял заболевшего исполнителя в опере «Мадам Баттерфляй». По сценарию ему нужно было поцеловать Монсеррат и он сделал это столь страстно, что его партнерша сразу же влюбилась. Свадьбу сыграли в 1964 году и с тех пор пара не расставалась.

У супругов родилось двое детей – сын Бернабе, появившийся на свет в 1966 году, и дочь Монссерат, которую Кабалье родила уже в возрасте 39 лет. Наследница певицы пошла по стопам матери и не раз выступала с ней на одной сцене. А вот муж звезды оставил сцену. По официальной версии, он это сделал из-за больного сердца, но поговаривают, что Марти предпочел заниматься семьей и поддерживать жену на ее пути к славе, которая, к слову, пришла к певице через год после замужества, передает kp.ru.