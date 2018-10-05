50 вещей, которые нужно сделать, чтобы ни о чем не жалеть

1. Научитесь контролировать эмоции. Сварливых и недовольных никто не любит.

2. Заботьтесь о своём теле, второго у вас не будет. Питайтесь правильно и занимайтесь физкультурой.

3. Начните признавать ошибки и извиняться. Ошибаться не стыдно.

4. Прощайте тех, кто сделал вам больно. Сбросьте груз ненависти. Это нужно вам, а не им.

5. Помиритесь с собой. Простить себя так же важно, как других.

6. Начните ценить одиночество, будьте самодостаточны.

7. Пересматривайте убеждения. Вы не изменяете идеалам, просто переосмысливаете их при появлении новой информации.

8. Избавьтесь от эмоционального багажа. Не давайте неконструктивным чувствам сдерживать вас.

9. Учитесь у каждого человека, который встречается вам на пути.

10. Работайте над отношениями. Выводите их на новый уровень вместо того, чтобы дать им затухнуть.

11. Любите изо всех сил, это обогащает вашу жизнь.

12. Будьте авантюристом.

13. Искупайтесь голышом, чтобы почувствовать свободу.

14. Пробуйте новое и расширяйте кругозор каждый день.

15. Не бойтесь делать небольшие глупости, о которых вы потом будете жалеть. Главное — избегать фатальных ошибок.

16. Путешествуйте больше.

17. Поживите в непривычном месте. Это изменит ваше мировоззрение.

18. Каждый год посещайте новую страну.

19. В путешествиях не будьте туристом, смотрите на город глазами местного жителя.

20. Оторвитесь от цивилизации и поживите в по-настоящему диком месте.

21. Научитесь экономить. Это поможет расставить приоритеты и сохранить деньги на мечту.

22. Расширьте зону комфорта, чтобы впустить в свою жизнь много интересного.

23. Овладейте искусством светской болтовни. Незнакомцы вам не враги.

24. Помогайте, не ожидая взаимности.

25. Цените людей.

26. Сделайте что-то своими руками.

27. Станьте специалистом в своей отрасли. Если выбрали не ту профессию, смените её.

28. Откройте свой бизнес. Это не так страшно, как кажется.

29. Упадите, а потом поднимитесь. Неудачи делают сильнее.

30. Наймите кого-нибудь. Умейте делегировать.

31. Увольте кого-нибудь. Научитесь выбирать профессионалов.

32. Позвольте себя уволить. Это поможет осознать, что потеря работы — не конец.

33. Увольтесь, если не любите свою работу.

34. Избавьтесь от плохих привычек. Как понятно из названия, они не дают вам ничего хорошего.

35. Пообщайтесь с кумиром. Сейчас есть масса возможностей, чтобы исполнить детскую мечту.

36. Сходите на прощальный концерт любимой группы.

37. Всегда учитесь, делать это действительно никогда не поздно.

38. Прочитайте тысячу книг. Вашу жизнь изменит одна, остальные нужны, чтобы найти её.

39. Делитесь знаниями. Иначе зачем вам они.

40. Научитесь выступать перед публикой, чтобы делиться знаниями.

41. Освойте новый спорт. Найдите тот, что вам нравится.

42. Нырните с аквалангом. Это откроет новый мир.

43. Научитесь танцевать. Это увлекает.

44. Спуститесь с горы на лыжах или сноуборде. Почувствуйте свободу.

45. Общайтесь с животными. Они могут научить не меньшему, чем люди.

46. Прокатитесь на лошади. С животным придётся найти общий язык, но это того стоит.

47. Полетайте. Парашют, параплан — выбирайте любой способ.

48. Проводите время с семьёй. Общение с родителями важно, даже когда вы выросли.

49. Возьмите за ручку новорождённого. Почувствуйте, как начинается чья-то жизнь.