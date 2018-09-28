Пт, 28.09.2018
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  • Такой большой? Пользователи интернета гадают, что в штанах у Филиппа Киркорова

Такой большой? Пользователи интернета гадают, что в штанах у Филиппа Киркорова

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Филипп Киркоров.

ФОТО: EN/PER/Capital Pictures / EN/PER/Capital Pictures

В Сети появились фотографии с одного из концертов Филиппа Киркорова. Но многих привлекла не гора цветов, что ему подарили, а брюки певца. 

Они выглядят очень нелепо, и такое ощущение, что Киркоров вышел на сцену в подгузнике. Смотрится это смешно, и интернет-пользователи уже успели посмеяться над этой деталью «королевского» туалета. Впрочем, возможно, в штанах спрятана часть костюма, ведь переодеться Киркорову между песнями нужно очень быстро, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

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