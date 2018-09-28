Такой большой? Пользователи интернета гадают, что в штанах у Филиппа Киркорова

Они выглядят очень нелепо, и такое ощущение, что Киркоров вышел на сцену в подгузнике. Смотрится это смешно, и интернет-пользователи уже успели посмеяться над этой деталью «королевского» туалета. Впрочем, возможно, в штанах спрятана часть костюма, ведь переодеться Киркорову между песнями нужно очень быстро, пишет 7d.org.ua.