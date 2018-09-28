Итальянец переспал с шестью тысячами женщин и умер во время секса

"Он умер у меня на руках"

23-летняя румынка, не называя своего имени, рассказала, что произошло в роковую ночь среды, 25 сентября.

- Он был в порядке, мы занялись любовью в машине, а когда я одевалась, ему стало плохо, он тяжело дышал, - цитирует девушку Kp.ru со ссылкой на Corriere.it.

Тогда туристка вызвала скорую, но медики констатировали смерть Маурицио Занфанти от инфаркта. Она заявила, что перед смертью он просил держать его за руки. По словам девушки, она знала ловеласа в течение двух лет. Она отрицает, что Маурицио принимал наркотики или виагру, по крайней мере, она этого не видела.

Рекорд - 207 женщин за лето

На пике "популярности" Маурицио Занфанти был в 70-80 годы. В 17 лет он устроился в ночной клуб Blow Up в Римини - крупнейшем итальянском курорте на адриатическом побережье. Также, работая в туристической агентстве, ездил в Скандинавию, и там он нашел не один десяток поклонниц.

Своему имиджу – светлые волосы до плеч, украшения, наполовину расстегнутая рубашка – он не изменял вплоть до смерти. В молодости Маурицио Занфанти любил щеголять в жилетках на голое тело, кожаных штанах и высоких остроносых ботинках.

По легендам у него было около 150 девушек в сезон, рекорд – 207 любовниц за лето. Свое последнее интервью Маурицио дал Bild в 2014 году. Тогда ему было 59 лет, и он заявил, что уже стар для секса.

Скандинавки шлют в прессу свои воспоминания

Несколько женщин после новости о смерти Маурицио Занфанти прислали прессе свои воспоминания о ловеласе. Среди них 50-летняя Метте Хомбург, норвежка, у которой двое детей. Она рассказала, что познакомилась с Маурицио в 1984 году и по уши влюбилась в "милого и остроумного" итальянца. Она знала, что него есть множество девушек, но ей "было все равно". Несколько лет назад они нашли друг друга в Facebook.