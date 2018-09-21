«А как же Галкин?»: Пугачева показала нового молодого фаворита

Известно, что Алла Пугачева питает слабость к мужчинам, значительно моложе себя. Стоит Примадонне предстать перед публикой в обществе молодого спутника, молва непременно приписывает ей новый роман, а партнера называет новым фаворитом.
Вот и на сей раз общественность сильно возбудилась, когда увидела новый снимок в аккаунте Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram. На снимке Примадонну сфотографировали вместе с молодым режиссером Александром Горчилиным. В кадре 69-летняя артистка обнимает мужчину за плечи.
«Поздравляю Александра Горчилина с классной работой. Фильм »КИСЛОТА« потрясает правдой жизни. Всем надо посмотреть и родителям и детям /16+/ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)» – посоветовала Пугачева.
Отметим, что на днях состоялась премьера картины, куда неожиданно для многих представителей СМИ пожаловала и Примадонна. Певица оказалась в самом центре, даже оттеснив на второй план скандально известную телеведущую Ксению Собчак, которая взорвала новостные ленты сообщением о второй беременности.
После этого поклонники терялись в догадках, почему Пугачева пришла на просмотр ленты молодого, не очень известного режиссера, хотя обычно артистка не посещает кино. Опубликовав фото с Горчилиным, Примадонна лишь подлила масла в огонь. Своими предположениями фанаты поделились в комментариях к публикации.