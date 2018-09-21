Валерий Леонтьев перенес гипертонический криз и пневмонию

Как сообщает издание, в начале лета 69-летний Леонтьев был вынужден отменить несколько концертов из-за повышенного давления — у него диагностировали гипертонический криз. Тогда певец списал все на переутомление, и вышел на сцену уже спустя четыре дня.

Два первых летних месяца Леонтьев отдыхал. К работе вернулся в августе: певец дал восемь сольных концертов на Черноморском побережье. Такая нагрузка оказалась непосильной. Вернувшись домой, Леонтьев почувствовал сильное недомогание. Но несмотря на это, отправился в Сочи на следующие гастроли. Едва спустившись с трапа самолета, понял: без помощи медиков не обойтись. Те, осмотрев звезду, констатировали воспаление легких и запретили ему любую нагрузку.