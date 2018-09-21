Валерий Леонтьев перенес гипертонический криз и пневмонию

Популярный российский певец Валерий Леонтьев продолжает активно гастролировать, несмотря на запреты врачей. Об этом пишет «Собеседник».
Как сообщает издание, в начале лета 69-летний Леонтьев был вынужден отменить несколько концертов из-за повышенного давления — у него диагностировали гипертонический криз. Тогда певец списал все на переутомление, и вышел на сцену уже спустя четыре дня.
Два первых летних месяца Леонтьев отдыхал. К работе вернулся в августе: певец дал восемь сольных концертов на Черноморском побережье. Такая нагрузка оказалась непосильной. Вернувшись домой, Леонтьев почувствовал сильное недомогание. Но несмотря на это, отправился в Сочи на следующие гастроли. Едва спустившись с трапа самолета, понял: без помощи медиков не обойтись. Те, осмотрев звезду, констатировали воспаление легких и запретили ему любую нагрузку.
Певец постельный режим смог соблюдать только четыре дня. Едва ему полегчало, он тут же отправился на сцену. Сольный концерт Леонтьев отработал вживую, совершенно не жалея себя. На сцене он вел себя так, будто тяжелой болезни не было и в помине.