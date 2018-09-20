Впервые в Таллинне! Шоу звезды российского Stand Up Артура Чапаряна (розыгрыш билетов внутри)

Имеет свой неповторимый стиль и уважаем среди «андеграунд-тусовки» Stand Up. Артура от других отличает особенная харизма и подача. Является участником московского стендап-объединения Stand-Up Club #1 (первый в России Stand Up клуб) и YouTube-канала Stand-Up Club, где собраны одни из лучших некоммерческих комиков страны.

Артур Чапарян - бывший участник Stand Up на ТНТ и Stand UP на Paramount Comedy. Уход с ТВ обусловлен в первую очередь желанием заниматься честной и бескомпромиссной комедией без цензуры.

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Помимо выступлений на ТВ, Артур является участником популярных YouTube-проектов:

«ВечерВечер» — шоу со звездными гостями, которые вынуждены отвечать на странные вопросы, подвергаются стебу и насмешкам. «Порараз Бирацца» - интернет-аналог «ПрожекторПерисХилтон», где 4 юмориста без купюр обсуждают новости прошедшей недели.

Также, Артур является создателем нашумевшего Telegram-канала «Бывшая», о котором говорили многие новостные ресурсы.

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