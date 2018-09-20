Прохожие оборачиваются... 42-летняя жертва пластики прогулялась по Малибу в крошечных шортах
20 сентября 2018, 10:59
Звезда телешоу и модель Френчи Морган решила доказать и своим поклонникам, и ненавистникам, что в 42 года может позволить себе одеваться как 11-летняя девочка.
Френчи родом из Франции, но сейчас большую часть своего времени она проводит в США, где наслаждается солнечной погодой и беззаботным образом жизни.
На этот раз папарацци подловили Френчи в Малибу...
Несомненно, женщина своим внешним видом полностью довольна, стала бы она иначе надевать такие короткие шортики?