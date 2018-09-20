Чт, 20.09.2018
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  • Прохожие оборачиваются... 42-летняя жертва пластики прогулялась по Малибу в крошечных шортах

Прохожие оборачиваются... 42-летняя жертва пластики прогулялась по Малибу в крошечных шортах

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ФОТО: Vida Press

Звезда телешоу и модель Френчи Морган решила доказать и своим поклонникам, и ненавистникам, что в 42 года может позволить себе одеваться как 11-летняя девочка.

Френчи родом из Франции, но сейчас большую часть своего времени она проводит в США, где наслаждается солнечной погодой и беззаботным образом жизни. 

На этот раз папарацци подловили Френчи в Малибу...

ФОТО: Vida Press

Несомненно, женщина своим внешним видом полностью довольна, стала бы она иначе надевать такие короткие шортики?

ФОТО: Vida Press

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