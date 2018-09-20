Фото: миниатюрная Лера Кудрявцева помещается в кроватке малютки-дочери

На днях в своем Instagram новоиспеченная мама выложила снимок, на котором сладко спит, свернувшись калачиком, в детской кроватке. Знаменитость решила спросить подписчиков, помнят ли они себя в детстве.

Фотографию она подписала так: «Как это быть маленькой девочкой? Вы помните? С какого возраста?». Снимок вызвал бурные дискуссии в комментариях: кто-то посочувствовал усталости молодой мамы, кто-то восхитился ее стройностью и хрупкостью, а кто-то упрекнул звезду в том, что она устроилась в кроватке.