Фото: миниатюрная Лера Кудрявцева помещается в кроватке малютки-дочери

Дочь 47-летней телеведущей появилась на свет совсем недавно. Пока Лера Кудрявцева не показывает, как выглядит малышка, но охотно делится кадрами, на которых запечатлены будни молодой мамы.
На днях в своем Instagram новоиспеченная мама выложила снимок, на котором сладко спит, свернувшись калачиком, в детской кроватке. Знаменитость решила спросить подписчиков, помнят ли они себя в детстве.
Фотографию она подписала так: «Как это быть маленькой девочкой? Вы помните? С какого возраста?». Снимок вызвал бурные дискуссии в комментариях: кто-то посочувствовал усталости молодой мамы, кто-то восхитился ее стройностью и хрупкостью, а кто-то упрекнул звезду в том, что она устроилась в кроватке.
Напомним, что у ведущей программы «Секрет на миллион» есть старший 28-летний сын Жан. Его она родила в 18 лет от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В 2013-м году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 16 лет. 13 августа этого года у них родилась дочь.