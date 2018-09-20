Чт, 20.09.2018
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  • Фото: миниатюрная Лера Кудрявцева помещается в кроватке малютки-дочери

Фото: миниатюрная Лера Кудрявцева помещается в кроватке малютки-дочери

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Лера Кудрявцева

ФОТО: Instagram

Дочь 47-летней телеведущей появилась на свет совсем недавно. Пока Лера Кудрявцева не показывает, как выглядит малышка, но охотно делится кадрами, на которых запечатлены будни молодой мамы. 

На днях в своем Instagram новоиспеченная мама выложила снимок, на котором сладко спит, свернувшись калачиком, в детской кроватке. Знаменитость решила спросить подписчиков, помнят ли они себя в детстве.

Фотографию она подписала так: «Как это быть маленькой девочкой? Вы помните? С какого возраста?». Снимок вызвал бурные дискуссии в комментариях: кто-то посочувствовал усталости молодой мамы, кто-то восхитился ее стройностью и хрупкостью, а кто-то упрекнул звезду в том, что она устроилась в кроватке.

Напомним, что у ведущей программы «Секрет на миллион» есть старший 28-летний сын Жан. Его она родила в 18 лет от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В 2013-м году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 16 лет. 13 августа этого года у них родилась дочь. 

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