«Вот это красотка!»: Помолодевшая Малышева произвела фурор

Ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева предстала в новом образе. Лицо Первого канала появилась в блузке и модных брюках, на что фанаты хором заявили, что она помолодела на десять лет, пишет Дни.ру.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Малышева опубликовала фотографию, где запечатлена в несвойственном себе виде. Привычные платье и юбку-солнце телеведущая сменила на остромодные брюки и блузку. Тем самым Елена продемонстрировала прекрасную фигуру.
"Дорогие друзья, я меняю свой стиль одежды. Голосуйте (лайк) за те костюмы, которые вам нравятся. Мне очень дорого ваше мнение", – призналась Малышева, обращаясь к подписчикам.
Поклонники не замедлили высказать свое суждение. Большинство фанатов рассыпались в комплиментах Елене.