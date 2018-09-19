Ср, 19.09.2018
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«Вот это красотка!»: Помолодевшая Малышева произвела фурор

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева предстала в новом образе. Лицо Первого канала появилась в блузке и модных брюках, на что фанаты хором заявили, что она помолодела на десять лет, пишет Дни.ру.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Малышева опубликовала фотографию, где запечатлена в несвойственном себе виде. Привычные платье и юбку-солнце телеведущая сменила на остромодные брюки и блузку. Тем самым Елена продемонстрировала прекрасную фигуру.

"Дорогие друзья, я меняю свой стиль одежды. Голосуйте (лайк) за те костюмы, которые вам нравятся. Мне очень дорого ваше мнение", – призналась Малышева, обращаясь к подписчикам.

Поклонники не замедлили высказать свое суждение. Большинство фанатов рассыпались в комплиментах Елене. 

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