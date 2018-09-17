Жена парализованного после инсульта Алексея Янина: «Надежда остается»

Когда-то Алексей Янин делал большие успехи в кино. Главные роли в проектах «С любимыми не расстаются», «Одноклассницы» и многих других помогли артисту завоевать симпатии тысяч поклонников.

Однако в 2015 году у 32-летнего Алексея случился инсульт. Вскоре актер впал в кому, но его родственники все равно не сдавались. Найдя огромные деньги на лечение, они добились того, что Янин пошел на поправку. Последние три года мужчина проходит реабилитацию в домашних условиях, регулярно обследуясь у специалистов.

Супруга Алексея Дарья Клюшникова, прославившаяся после участие в пятом сезоне «Фабрики звезд», не спешит обнадеживать фанатов. Певица уверяет, что прогресс в лечении есть, но говорить о выздоровлении преждевременно.

«Понимаете, состояние Алексея нельзя оценить однозначно! Он может делать шаг вперед, но потом откатиться на два назад! У Леши очень серьезный диагноз. Тело крепчает потихоньку. Очень сложно объяснить, но когда говоришь хоть слово о его успехах, люди уже думают, что он чуть ли не завтра побежит на работу», — рассказала «СтарХиту» Дарья.

По словам супруги актера, ее муж говорит, и речь его постепенно становится все более четкой и понятной. К тому же, артист может есть и пить, но за ним нужен круглосуточный уход.

Сейчас близкие актера делают все возможное, чтобы состояние Алексея улучшилось. Несмотря на затянувшуюся реабилитацию, надежда на лучшее все равно остается.

«Невозможно вот так просто описать состояние инвалида первой группы. Врачи уже давно все сказали по поводу его самочувствия и прогнозов. Однако надежда остается, реабилитация идет в прежнем режиме. Бог в помощь», — подытожила супруга Янина.

Напомним, что Дарья и Алексей поженились в 2012 году, а вскоре певица подарила любимому сына Андрея. Сейчас супруга Янина активно занимается творчеством, выпускает новые песни и клипы, пуская заработки на реабилитацию и лекарства для мужа.

Ранее многие друзья Алексея подчеркивали, что внезапная болезнь могла стать следствием его большой загруженности на работе. Актер всегда самоотверженно отдавался творчеству, порой снимаясь сразу в нескольких проектах.