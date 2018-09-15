Регина Тодоренко объяснила, почему скрывала беременность

Слухи о том, что Регина Тодоренко беременна, появились еще до того, как телеведущая и ее возлюбленный Влад Топалов сообщили о помолвке. В конце июля Регина объявила о том, что в скором времени выйдет замуж за певца, опубликовав в своем Instagram снимок с кольцом на безымянном пальце.

На днях во время премии «Человек года» по версии журнала GQ Регина Тодоренко дала интервью российскому музыкальному телеканалу RU.TV. Звезда рассказала о грядущей свадьбе и о том, почему все это время скрывала свою беременность.

«Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не очень хочется на всеобщее обозрение это выставлять. У меня еще есть время подумать, где рожать, поэтому пока оставлю этот вопрос», — призналась телеведущая корреспонденту.

ФОТО: Instagram