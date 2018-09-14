Известная певица умерла от рака на руках у мужа

Марин Мацци умерла накануне, 13 сентября, в своем доме на Манхэттене, в окружении близких друзей и семьи. Печальной новостью поделился ее убитый горем супруг Джейсон Дэниели. Как сообщает АВС News, последние три года артистка боролась с раком яичников. Она перенесла гистерэктомию и резекцию кишечника, так как рак сильно распространился, а также недели химиотерапии. Однако рак оказался сильнее.

Марин Мацци прославилась благодаря мюзиклам. Впервые она вышла на сцену в далеком 1983 году. Артистка приняла участие в музыкальной постановке Фрэнка Лессера "Где Чарли?". Также Марин отметилась в таких мюзиклах, как "Рэгтайм", "Страсти", "Человек из Ла Манчи", "Камелот" и "Поцелуй меня, Кейт".

Отметим, что артистка снималась и на телевидении. А еще Марин часто выступала с супругом, и в ноябре 2005 года они выпустили совместный альбом. Исполнительница несколько раз была номинирована на престижную премию "Тони". Мацци была введена в Зал славы Американского театра в 2017 году на церемонии в театре "Гершвин".

ФОТО: Brad Barket / AP