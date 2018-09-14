Вечная память! Скончался известный российский актер
14 сентября 2018, 9:04
Народный артист РФ скончался на 68-м году жизни, пишет 5-tv.ru.
Лауреат премии им. Е. Евстигнеева актер Михаил Асафов скончался в возрасте 67 лет 13 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимирский академический театр, где работал актер.
— Владимирский академический театр драмы и областное отделение СТД [Союза театральных деятелей] с глубоким прискорбием извещают, что 13 сентября 2018 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался народный артист РФ, лауреат премии им. Е. Евстигнеева Михаил Васильевич Асафов, — написано на сайте театра.
В последние годы Асафов играл в спектаклях «Ужин дураков», «№ 13», «На всякого мудреца довольно простоты», и других. Представления пользовались большой популярностью у зрителей.