Белла Хадид заявилась на вечеринку в эротическом боди-комбинезоне с корсетом ФОТО!
11 сентября 2018, 17:35
Американская топ-модель Белла Хадид пришла на вечеринку журнала Harper's Bazaar в максимально провокационном наряде.
Девушка была облачена лишь в полупрозрачный комбинезон, сквозь который виднелись нижнее белье и жесткий корсет, поддерживающий эффектную грудь.
Чрезвычайно открытый наряд, напоминающий костюм из секс-шопа, модель дополнила сверкающими браслетами и прозрачными туфлями на высоком каблуке.
Подписчики Беллы Хадид оценили её необычный образ, поставив снимкам несколько миллионов лайков. Впрочем, в комментариях мнения о наряде разделились.