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  • Белла Хадид заявилась на вечеринку в эротическом боди-комбинезоне с корсетом

Белла Хадид заявилась на вечеринку в эротическом боди-комбинезоне с корсетом ФОТО!

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NEW YORK, NY - SEPTEMBER 07: Bella Hadid

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

Американская топ-модель Белла Хадид пришла на вечеринку журнала Harper's Bazaar в максимально провокационном наряде. 

Девушка была облачена лишь в полупрозрачный комбинезон, сквозь который виднелись нижнее белье и жесткий корсет, поддерживающий эффектную грудь.

ФОТО: Charles Sykes / AP

Чрезвычайно открытый наряд, напоминающий костюм из секс-шопа, модель дополнила сверкающими браслетами и прозрачными туфлями на высоком каблуке.

ФОТО: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Подписчики Беллы Хадид оценили её необычный образ, поставив снимкам несколько миллионов лайков. Впрочем, в комментариях мнения о наряде разделились.

ФОТО: Stephen Smith / Stephen Smith/Sipa USA

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