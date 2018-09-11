Белла Хадид заявилась на вечеринку в эротическом боди-комбинезоне с корсетом

Девушка была облачена лишь в полупрозрачный комбинезон, сквозь который виднелись нижнее белье и жесткий корсет, поддерживающий эффектную грудь.

ФОТО: Charles Sykes / AP

Чрезвычайно открытый наряд, напоминающий костюм из секс-шопа, модель дополнила сверкающими браслетами и прозрачными туфлями на высоком каблуке.

ФОТО: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Подписчики Беллы Хадид оценили её необычный образ, поставив снимкам несколько миллионов лайков. Впрочем, в комментариях мнения о наряде разделились.