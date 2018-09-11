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  • Будем знакомы: 15 настоящих имен звезд, которые вы могли не знать

Будем знакомы: 15 настоящих имен звезд, которые вы могли не знать

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Прохор Шаляпин

ФОТО: Geodakyan Artyom/TASS/Scanpix

Как вы, вероятно, прекрасно знаете, далеко не все известные люди пользуются в профессии своими настоящими именами. Некоторые из них, прежде чем начать творческую карьеру, подбирают себе псевдоним, пишет Fabiosa.ru.

Причины такого решения бывают разные. Одни знаменитости считают своё настоящее имя недостаточно запоминающимся и благозвучным, другие меняют его по настоянию продюсера, а третьи вынуждены выбирать псевдоним, поскольку в шоу-бизнесе уже имеются их полные тёзки.

Как бы то ни было, мы решили составить для вас подборку с настоящими именами звёзд. Как же их зовут на самом деле?

Вин Дизель — Марк Синклер

Вин Дизель

ФОТО: SCANPIX

Элтон Джон — Реджиналд Кеннет Дуейт

Элтон Джон и Lady Gaga

ФОТО: AP/Scanpix

Авраам Руссо — Абрахам Ипджян

Юбилейный концерт Виктора Дробыша в Таллинне. Авраам Руссо в Таллинне

Konstantin Sednev

Тина Тёрнер — Анна Мэй Буллок

Тина Тернер

ФОТО: SCANPIX

Елена Ваенга — Елена Хрулёва

Елена Ваенга

ФОТО: vaenga.ru/ С. Жуков

P!nk — Алиша Бет Мур

ФОТО: KEVIN WINTER / AFP

Джордж Майкл — Йоргос Кириакос Панайоту 

Джордж Майкл

ФОТО: SCANPIX

Тимур Родригес — Тимур Керимов 

Тимур Родригез

ФОТО: SCANPIX

Лана Дель Рей — Элизабет Грант

Лана Дель Рей

ФОТО: JEWEL SAMAD/AFP

Кристина Асмус — Кристина Мясникова

Кристина Асмус.

ФОТО: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Кэти Перри — Кэтрин Элизабет Хадсон

Кэти Перри

ФОТО: SCANPIX

Натали Портман — Натали Хершлаг

Прохор Шаляпин — Андрей Захаренков

Прохор Шаляпин

ФОТО: SCANPIX

Чарли Шин — Карлос Ирвин Эстевес

Чарли Шин

ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Бен Кингсли — Кришна Пандит Бханджи 

А вы знали о настоящих именах этих знаменитостей? Как считаете, в большинстве случаев псевдонимы и правда благозвучнее и больше им подходят? Делитесь своим мнением в комментариях!

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