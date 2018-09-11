Будем знакомы: 15 настоящих имен звезд, которые вы могли не знать

Причины такого решения бывают разные. Одни знаменитости считают своё настоящее имя недостаточно запоминающимся и благозвучным, другие меняют его по настоянию продюсера, а третьи вынуждены выбирать псевдоним, поскольку в шоу-бизнесе уже имеются их полные тёзки.

Как бы то ни было, мы решили составить для вас подборку с настоящими именами звёзд. Как же их зовут на самом деле?

Вин Дизель — Марк Синклер

Вин Дизель ФОТО: SCANPIX

Элтон Джон — Реджиналд Кеннет Дуейт

Элтон Джон и Lady Gaga ФОТО: AP/Scanpix

Авраам Руссо — Абрахам Ипджян

Юбилейный концерт Виктора Дробыша в Таллинне. Авраам Руссо в Таллинне Konstantin Sednev

Тина Тёрнер — Анна Мэй Буллок

Тина Тернер ФОТО: SCANPIX

Елена Ваенга — Елена Хрулёва

Елена Ваенга ФОТО: vaenga.ru/ С. Жуков

P!nk — Алиша Бет Мур

ФОТО: KEVIN WINTER / AFP

Джордж Майкл — Йоргос Кириакос Панайоту

Джордж Майкл ФОТО: SCANPIX

Тимур Родригес — Тимур Керимов

Тимур Родригез ФОТО: SCANPIX

Лана Дель Рей — Элизабет Грант

Лана Дель Рей ФОТО: JEWEL SAMAD/AFP

Кристина Асмус — Кристина Мясникова

Кристина Асмус. ФОТО: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Кэти Перри — Кэтрин Элизабет Хадсон

Кэти Перри ФОТО: SCANPIX

Натали Портман — Натали Хершлаг

Прохор Шаляпин — Андрей Захаренков

Прохор Шаляпин ФОТО: SCANPIX

Чарли Шин — Карлос Ирвин Эстевес

Чарли Шин ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Бен Кингсли — Кришна Пандит Бханджи