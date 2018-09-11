Будем знакомы: 15 настоящих имен звезд, которые вы могли не знать

Как вы, вероятно, прекрасно знаете, далеко не все известные люди пользуются в профессии своими настоящими именами. Некоторые из них, прежде чем начать творческую карьеру, подбирают себе псевдоним, пишет Fabiosa.ru.
Причины такого решения бывают разные. Одни знаменитости считают своё настоящее имя недостаточно запоминающимся и благозвучным, другие меняют его по настоянию продюсера, а третьи вынуждены выбирать псевдоним, поскольку в шоу-бизнесе уже имеются их полные тёзки.
Как бы то ни было, мы решили составить для вас подборку с настоящими именами звёзд. Как же их зовут на самом деле?
Вин Дизель — Марк Синклер
Элтон Джон — Реджиналд Кеннет Дуейт
Авраам Руссо — Абрахам Ипджян
Юбилейный концерт Виктора Дробыша в Таллинне. Авраам Руссо в Таллинне
Konstantin Sednev
Тина Тёрнер — Анна Мэй Буллок
Елена Ваенга — Елена Хрулёва
P!nk — Алиша Бет Мур
Джордж Майкл — Йоргос Кириакос Панайоту
Тимур Родригес — Тимур Керимов
Лана Дель Рей — Элизабет Грант
Кристина Асмус — Кристина Мясникова
Кэти Перри — Кэтрин Элизабет Хадсон
Натали Портман — Натали Хершлаг
Прохор Шаляпин — Андрей Захаренков
Чарли Шин — Карлос Ирвин Эстевес
Бен Кингсли — Кришна Пандит Бханджи
А вы знали о настоящих именах этих знаменитостей? Как считаете, в большинстве случаев псевдонимы и правда благозвучнее и больше им подходят? Делитесь своим мнением в комментариях!